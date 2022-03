Hvordan komme til starten av turen:

Fra Kristiansand anbefaler vi å kjøre E18 mot Oslo. Ta av på riksvei 41 i Timeneskrysset i retning Kjevik. Etter 5 kilometer tar du av mot Dønnestad. Kjør om lag 1,5 kilometer og ta av til høyre ved skiltet merket «Stadion». Parkeringsplass for lysløypa på Dønnestad ses på venstre hånd. Her parkerer du.

Om selve turen:

Tveit ILs turløypegruppe har merket mange kilometer med turstier i Dønnestadskogen, slik at du har flere valgmuligheter når du skal besøke Havsyn. Vårt forslag til tur tar utgangspunkt i parkeringen ved lysløypa på Dønnestad. Fra parkeringsplassen starter vi med noen hundre meter langs grusvei forbi fotballbanene. Du kan også velge å gå opp i lysløypa med en gang, og følge denne mot gangretningen.

I skogkanten bak fotballbanene, på en stor tømmervelteplass, ser du skilt mot Havsyn. På kartoppslaget ser du at det finnes flere veier til målet. Vi anbefaler turen som går forbi det idylliske Frøtjønn, og da må du ta til høyre i første løypekryss. Med fellesfiskekortet for Kristiansand i lomma, kan du jakte på ørreten her. Videre rusler du på store stier mot Tvitjønnane. Her kan du kanskje se spor etter beveren som holder til i tjernene.

Foto: Bedriftsidretten

Har du blikket med deg, kan du også skimte den gamle, oppbygde ferdselsveien på motsatt side av det største tjernet. Turen går videre i slakt terreng og snart passerer du et lite vannspeil i ei myr. Da er du kommet til Heljestjønn. Videre følger du skiltene som viser til Havsyn. Det er først nå du vil møte noen motbakker. Men det er ikke mange bakkene før du kommer opp i den åpne eikeskogen rett før toppen.

Når du runder siste svingen før toppen, åpenbarer den høye steinvarden seg og ikke minst den flotte utsikten i retning Høvåg og Randesund. På en klar dag ser du sjøen godt. Du befinner deg nå 156 meter over havet. Her vil innsjekk for turen bli når Ti på Topp starter 3. april.

Hvis du går samme vei tilbake, blir turen cirka 7 kilometer lang og tar rundt 2 timer.

Du har flere alternativer for returen til Dønnestad. Kartoppslag rett nedenfor Havsyn hjelper deg med valget. Et godt alternativ er å gå gjennom Trolldalen og det lille Trolletjønn. Vi anbefaler da å ta en svipptur innom Trolldalshelleren. Det er en stor, flott heller som har fungert som boplass langt tilbake i tid. Til helleren er det godt skiltet.

Etter å ha gått ned gjennom Trolldalen, kommer du ned på lysløypa. Du kan enten følge lysløypa hele veien tilbake eller gå grusveien til venstre. Uavhengig av ditt valg, finner du enkelt tilbake til parkeringsplassen.

Tusen takk til turløypegruppa i Tveit IL som har gjort en formidabel innsats for å tilrettelegge dette flotte turområder for oss alle.

God tur!