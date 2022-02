Turen starter ved Cafe Generalen i nydelige Ravnedalen. Ravnedalen ligger i gåavstand fra Kristiansand sentrum. Det går en avstikker opp til venstre like før kafeen. Følg denne, og ta gjerne en kikk på kartet over turstiene underveis. Følg trappene oppover. Det er mange trapper, totalt ca. 250 trappetrinn. Heldigvis er det også mange flotte utkikksplasser på vei til toppen med utsikt over Ravnedalen og Grim. Selv general Wergeland, som anla parken, blir liten og unnselig på sokkelen sin etter hvert som man kommer opp i høyden.

Gå mot Lochners løype som er merket oransje. Like før du kommer til toppen av Ravneheia, ser du en steinrøys eller to på venstre side. De er ikke naturlige, men stammer fra krigen da tyskerne anla forsvarsstilling her oppe. Her tar du til venstre og går over stein og fjell, før du finner igjen et stitråkk litt lenger borte, som tar deg ut til et platå med en fantastisk utsikt over Kristiansand. Det er Store utkikken. Her er også innsjekk på turen når Ti på Topp starter 3. april.

Foto: Tommy Thorbjørnsen

Det er verdt å bruke litt tid på å nyte utsikten før man fortsetter turen. Om ønskelig kan man nå ta samme vei tilbake, men vi anbefaler en rundtur. Ta uansett samme vei tilbake til hovedstien. Ønsker du en rundtur, gå så til venstre og følg stien videre opp til toppen av Ravneheia og videre inn i Baneheia. Her er turmulighetene nesten uendelige.

Tusen hjertelig takk til løypeutvalget i Oddersjaa som utrettelig driver på med tilrettelegging av Baneheia slik at vi alle kan nyte dette flotte området.

Turen opp og ned tar ca. én time.

God tur!

Foto: Tommy Thorbjørnsen

Foto: Tommy Thorbjørnsen

