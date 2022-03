Denne turen krever litt bilkjøring i forkant og etterkant, men vi håper du synes det er verdt det når du står på Kristiansands høyeste topp, Havsåsknuten (414 moh.) og nyter utsikten. For spesielt interesserte: Lenge var det en gjengs oppfatning at toppunktet Rinnan var høyeste topp i Finsland, men etter nøyaktige målinger foretatt av kartverket, er det altså fastslått at Havsåsknuten er om lag én meter høyere enn Rinnan.

For å komme til startpunktet følger du riksvei 461 ca. 25 kilometer opp Songdalen til Finsland. Ta til høyre når du kommer til skilt mot Koland og Finsland Kirke og fortsett til du ser skilt til Hønemyr. Kjør mot Hønemyr og fortsett videre til du kommer til den nedlagte militærleiren på venstre side av grusveien. Like etter står det et skilt med parkering til Havsåsknuten. Parkeringen er noen hundre meter inn grusveien, og her starter turen.

Foto: Tommy Thorbjørnsen

Denne turen har inntil nylig vært ukjent for de fleste. Takket være flott innsats fra grunneiere, lokal turgruppe og Søgne og Greipstad Sparebank er turen nå godt skiltet og merket fra Parkeringsplassen. Turen går på skogsvei og sti helt til topps.

På toppen er det en benk, og flott utsikt i alle retninger. Vi anbefaler å ta en pause her før man begynner på hjemveien. Når Ti på Topp starter 3. april, blir innsjekk her på toppen.

Foto: Tommy Thorbjørnsen

Det er mulig å gjøre dette til en rundtur, men vi anbefaler retur samme vei. Vi håper alle turgåere respekterer grunneierne i området og holder seg til anbefalt parkeringsplass og sti.

NB: På grunn av jakt blir denne turen ikke åpen i nettløsningen etter 1. august.

Turen tar ca. halvannen time tur/retur og er i overkant av fem kilometer lang.

God tur!

Foto: Tommy Thorbjørnsen

Foto: Tommy Thorbjørnsen