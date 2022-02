Ikke bare byr Svarteheia på flott utsikt, gapahuk og bålplass på toppen, det er også massevis av flotte malte steiner og figurer underveis i løypa. Det var veldig mange figurer da vi var der, og ryktet går om at det blir bare flere og flere. Vi fant utallige troll og noen udyr i bekken. Noen hadde smokk, andre hadde munnbind. Til og med steinene som isbreen en gang har lagt igjen, er omgjort til troll. Det var mange figurer vi kunne kjenne igjen, men også noen vi ikke helt klarte å plassere. Vi føler oss i alle fall sikre på at det ikke blir vanskelig å motivere barn på denne turen.

Disse barna koser seg på topptur Foto: Evelyn Myhre

For å komme til startstedet kjører du E-39 mot Søgne og tar av ved Lunde. Sving til høyre mot Trysnes etter ca. 2 km. I krysset Ausviga/Kjellandsheia tar du til høyre, forbi de flotte leke- og aktivitetsanleggene (kanskje en plass å stikke innom på returen hvis man har tid og krefter igjen?). Parker på den store parkeringsplassen rett før rundkjøringen.

På parkeringsplassen er det satt opp et stort kart over området. Vi anbefaler å kikke litt på dette før du begir deg videre inn i skogen. Det er ikke så langt å gå til Svarteheia (ca. 900 meter, som tar rundt 20 minutter), men vi anbefaler å beregne masse ekstra tid til å studere figurer og nyte nista. Gå inn nordover på en markert fliselagt vei mot skogen.

Du er nå i ytterste del av det turløypesystemet som kalles Kjellandsmarka. Gå inn til enden av en granskog, noen hundre meter, der er et nytt kart. Ta til venstre opp til Uffortjønna. Du har allerede passert mange små figurer og små troll; på fjellknatter, i trær, nede i bekker, ja nesten overalt. Her gjelder det å ta seg litt god tid og glede seg over alle kreative innslag. Kanskje kan barna telle hvor mange figurer de ser før de når toppen?

Det var veldig mange figurer da vi var der, og ryktet går om at det blir bare flere og flere. Foto: Bedriftsidretten

I sørøstre enden av Uffortjønna tar du til høyre og følger skiltet «Svarteheia». Stien går langs tjønna på nylagt plankesti. Videre er det bare å følge figurene opp til toppen av heia. Det er bygd to trapper, stolper og tau underveis, men det er lett å komme opp, selv for barna. På den åpne toppen er det bygd gapahuk og bålplass med svært god utsikt over Okse, Songvår og Uvår ++. På toppen her blir innsjekkpunktet for Ti på Topp i sesongen, som varer fra 3. april til 16. oktober

Takk til Repstad Eiendom for tilrettelegging av området generelt og til de som har dekorert denne stien helt spesielt, kjempemoro!

God tur!

Les også: Årets Ti på Topp-turer er klare

Her er årets ti topper Lanseringsuke på fvn.no/lokalsporten står i parentes 1. Bråvann rundt (uke 5) 2. Åsmundsviga (søndag uke 5) 3. Svarteheia (søndag uke 6) 4. ? (søndag uke 7) 5. ? (søndag uke 8) 6. ? (søndag uke 9) 7. ? (søndag uke 10) 8. ? (søndag uke 11) 9. ? (søndag uke 12) 10 . ? (søndag uke 13)