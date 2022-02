I Lokalsporten er artiklene skrevet av leserne, ikke Fædrelandsvennens journalister. Her leverer klubber, utøvere og mosjonister selv fra konkurranser, trening og annet m.m.

Her møter du skumle troll, nyklekte dinosauregg, inneklemte ansikter i trærne og mørke skapninger som kommer frem fra krinkler og kroker. En garantert underholdende gåtur i frisk luft for hele familien. Og en sikker vinner for besøkende du vil imponere.

Foto: Tommy Thorbjørnsen

Stiens opprinnelige navn er Olavsvigastien. Den ble opparbeidet av snekkermester Justnæs og etterkommerne som eier Olavsviga og sommerhuset der. I nyere tid er det så vidt vi vet den lokale velforeningen og utbyggerne av området som står for oppgradering og vedlikehold av stien. Tusen takk for innsatsen! Vi er både imponert og skremt.

Turen vi anbefaler er ca. fire kilometer lang og tar litt over en time å gå. Legg gjerne til rikelig med tid til å studere troll, nydelig natur, et forfriskende bad og deilig niste.

Foto: Tommy Thorbjørnsen

For å komme til start av gåturen anbefaler vi kjøre fra Kristiansand via riksvei 452 mot Ålefjær. Ta til høyre i rundkjøringen hvor det er skiltet til Eidet og Gill. Sving til høyre mot Gill etter et par hundre meter. Parker på parkeringsplassen på høyre side av veien etter om lag 100 meter.

Første del av turen går på sykkelstien langs Gillsvannet til rundkjøringen på Justnes. Vel framme på Justnes, tar du undergangen mot Justnesskauen, men etter bare 100 meter krysser du veien ved Buhushaven. Her anbefaler vi å ta en kikk på det flotte kulturlandskapet. Kanskje lar du fantasien gå tilbake til steinalderen da det var bosetning på Justnes? Funn av pilspisser og annet redskap i jorda, viser dette.

Vel over veien er du på Trollstien som du følger langs jordene på Justnes. Se opp (eller helst ned) like etter første sving der bekken renner. Vi sier ikke mer, bare pass på! Vi håper du kommer deg greit forbi han i bekken, så du kan fortsette stien videre.

Snart ser du et skilt som viser vei til Steffensviga og litt senere anbefaler vi å følge stien ned til Åsmundsviga. I Åsmundsviga finner du en fin liten gapahuk og badeplass. Når Ti på Topp starter 3. april, vil innsjekk på turen ligge på fjellknatten like til venstre for stranden med utsikt til Hamresanden og Kjevik. Gå opp veien igjen fra Åsmundsviga og ta til venstre på toppen.

Foto: Tommy Thorbjørnsen

Følg grusveien videre i skogen og langs sjøen. Etter hvert deler veien seg, og da holder du til venstre langs sjøen. Følg grusveien ut til asfaltveien og hold til venstre i krysset. Gå rett frem langs fortau og ta veien ut mot Gill og du er tilbake til parkeringsplassen hvor turen startet.

Denne turen fungerer bra også på hjul. Pass på, og ha en god tur!

