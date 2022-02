KRISTIANSAND: Ti på Topp er et turtilbud som startet i Nord-Norge, og nå finnes det ca. 40 slike tilbud i kommuner rundt om i landet. Målet er å få et sprekere Norge, og å få flere personer med ut på tur. Dette er et tilbud til alle, og det aller viktigste her er å få med dem som kanskje er litt inaktive til vanlig, og få dem med ut og gi dem gode opplevelser.

Det blir premie til alle voksne som går alle turene i løpet av aktivitetsperioden, og barna trenger kun å gå fem turer for å få premie. I tillegg til at man blir premiert om man deltar på alle turene, kan man også vinne andre premier. Det kommer til å bli ulike konkurranser underveis samt premie for årets turhistorie, årets familie-/vennelag og årets turbilde.

I fjor var det 1209 personer som registrerte seg som deltagere i Ti på Topp i Kristiansand. Når vi vet at mange av disse igjen tar med seg resten av familien, kolleger eller vennegjengen på tur, så blir det til slutt mange deltagere. Da oppnår vi plutselig masse hverdagsglede og folkehelse i en ellers litt krevende hverdag. De 1209 personene loggførte for øvrig 21.155 turer, som gir et gjennomsnitt på 17 per deltager.

Vi anbefaler bedrifter om å bruke Ti på Topp som en del av det å holde de ansatte fysisk aktive. Kanskje kan man gå en tur mens man har møte, litt sånn «walk and talk»? Da blir det både sosialt og de ansatte får brukt kroppen.

Vi gleder oss til årets sesong, som varer fra 3. april til 16. oktober. Årets Ti på Topp-turer er klare, men utover å lenke til den første toppen Bråvann Rundt, skal vi skal holde på spenningen en stund til. Hver søndag fram til og med 3. april presenterer vi en ny topp her i Lokalsporten.

Her er årets ti topper Lanseringsuke på fvn.no/lokalsporten står i parentes 1. Bråvann rundt (uke 5) 2. ? (uke 5) 3. ? (uke 6) 4. ? (uke 7) 5. ? (Uke 8) 6. ? (uke 9) 7. ? (uke 10) 8. ? (uke 11) 9. ? (uke 12) 10 . ? (uke 13)