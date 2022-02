I Lokalsporten er artiklene skrevet av leserne, ikke Fædrelandsvennens journalister. Her leverer klubber, utøvere og mosjonister selv fra konkurranser, trening og annet m.m.

Ti på Topp skal igjen ta turen til nydelige Flekkerøy. Flekkerøy er den største øya i Kristiansand og ligger utenfor Vågsbygd.

For å finne startpunktet kjører du gjennom tunnelen til Flekkerøy, og tar til høyre i rundkjøringen ved Kiwi. Følg veien videre rett frem noen hundre meter til skilt med parkering på venstre side. Ta av her og kjør veien inn om lag hundre meter og parker på parkeringsplassen på høyre side. Du er nå ved et sted kalt «Høyfjellet»

I dette området er det mange flotte turstier, krigsminner, rasteplasser, hvilebenker og idyllisk skjærgård. Om været tillater det (eller man er tøff nok), er mulighetene også mange for å ta et forfriskende bad i sjøen.

Turen til Brattåsen er ikke veldig godt skiltet, men hele området er veldig flott, så om du ikke har Ti på Topp-appen til hjelp for å finne frem, ligger du likevel godt an til å få noen flotte naturopplevelser i området.

En av plassene du mest sannsynlig passerer er «Bestemors med». Det ryktes at stedsnavnet kommer fra at «med» er det samme som et siktepunkt, noe som ble brukt til å peile seg frem til fiskeplassene.

Daumannsholmen ligger også i området. Daumannsholmen var en gang en del av radaranlegget tyskerne etablerte på øya. Den gang som nå er det en bro ut og egen mannskapsmesse. Broa og området rundt er nydelig og usedvanlig «Insta-vennlig», nesten uansett vær.

For å komme til Brattåsen tar du til høyre like før broen til Daumannsholmen og følger den nyrenoverte stien innover. Du har nå Brattåsen på venstre side. Det går flere stier til toppen.

En grei rundtur i området vil vi anta tar ca halvannen time + pauser. Foto: Tommy Thorbjørnsen

På Brattåsen belønnes du med flott utsikt! Du skuer utover holmer og skjær fra Oksøy i øst til Songvår og Udvår i vest. Her er også godt tilrettelagt for pause og kanskje en matbit. Når Ti på Topp-sesongen er i gang 3. april, vil innsjekk på turen være her.

Om du sliter med å finne frem ut ifra denne beskrivelsen vil du ha god nytte av GPS track og nøyaktig turbeskrivelse i Ti på Topp-appen.

På returen anbefaler vi en tur innom Belteviga fort.

Tusen takk til Grøntgruppa i Flekkerøy Vel som har tilrettelagt dette flotte området til alles nytte og glede.

God tur!

Foto: Tommy Thorbjørnsen

Her er årets ti topper Lanseringsuke på fvn.no/lokalsporten står i parentes 1. Bråvann rundt (uke 5) 2. Åsmundsviga (søndag uke 5) 3. Svarteheia (søndag uke 6) 4. ? (søndag uke 7) 5. ? (søndag uke 8) 6. ? (søndag uke 9) 7. ? (søndag uke 10) 8. ? (søndag uke 11) 9. ? (søndag uke 12) 10 . ? (søndag uke 13)