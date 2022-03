Vi som arrangerer Ti på Topp tror at Romleåsen i Marvika er årets mest «ukjente» perle for folk flest.

Vi gleder oss derfor litt ekstra til å høre hva folk synes om dette turmålet. Ulempen med et noe ukjent turmål er at skiltingen ikke er så god. Vi håper derfor at folk finner frem. Hvis du ikke gjør det, anbefaler vi å benytte Ti på Topp-appen. Da vil du få et interaktivt GPS-track og nøyaktig beskrivelse til å hjelpe å finne veien. Om du nå forsøker å finne toppen og ikke lykkes, kan vi nesten garantere en flott tur likevel, for denne turen går i et vidunderlig vakkert landskap.

Starten går fra parkeringsplassen i Bertesbukta, like ved campingplassen Roligheden. Turen er i overkant av tre kilometer lang og tar om lag én time tur/ retur uten pauser.

På grunn av manglende skilting blir denne teksten veldig preget av høyre/ venstre-dirigering. Vi håper dere henger med i alle svingene.

Foto: Tommy Thorbjørnsen

Turen starter ved parkeringen. Gå forbi bommen og ta til venstre like ved det gamle tribuneanlegget. Gå over murbrygga til gressplenen på andre siden. Like bak noen trær, omtrent midt på plenen, går det en sti opp i skogen. Følg denne til du kommer til et grønt bygg. Gå ut til veien og ta til høyre, og følg den ned til kaianlegget i Marvika.

Gå langs sjøen bort mot det store gule huset. Her følger du veien til venstre opp en bakke. Hold til høyre på toppen av bakken. Like før den røde garasjen tar du inn til venstre og følger stien til et stikryss. Ta til venstre her og hold til høyre litt lenger borte i skogen. Her kommer du til en gammel leirplass. Gå videre oppover og du kommer først til et utkikkspunkt, hvor du ser ned på Sør Arena. Gå stien videre til toppen og du kommer til Romleåsen, hvor det er innsjekk på turen når Ti på Topp-sesongen er i gang 3. april.

Her har du flott utsikt over blant annet Lund og Odderøya. Vi anbefaler å ta en liten pause og nyte utsikten her.

Gå ned samme vei du kom opp. Ved den gamle leirplassen går du rett frem og finner igjen en sti på andre siden av leiren. Følg stien ned til veien. Ta til høyre her og gå ut mot innkjøringen til Marvika. I veikrysset her går du rett frem og fortsetter til du kommer tilbake til det grønne bygget.

Foto: Tommy Thorbjørnsen

Gå til høyre ved det grønne bygget og gå grusveien og sti rett frem til du kommer til noen trapper som tar deg opp til en gammel kanonstilling. Her er det fantastisk utsikt over Bertes. Hold til venstre, og følg sti og tråkk over fjell til du kommer ned til noen tretrapper. De tar deg ned til stranden ved Gleodden. Her følger du grusveien tilbake til Bertes og parkeringen.

Det er Kristiansand kommune som har gjort tilrettelegginger i området. Kommunen kan også røpe at det sannsynligvis blir betydelige positive endringer for turgåere i området i årene fremover.

God tur!

Foto: Tommy Thorbjørnsen

Foto: Tommy Thorbjørnsen