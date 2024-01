Det var teksten «Du var «kul» om du banket noen» som stakk av med seieren i desember.

Den ble skrevet av Ida Marie Tessem Andersen (18), som går på Vennesla videregående skole. Den begynner sånn som dette:

«Siden jeg ble født har jeg vært nær rusmisbruk. Mine foreldre var rusmisbrukere, og det har gitt meg et litt annet syn på rusproblematikken enn andre. Nå er de rusfrie, men mitt syn er ikke endret. Jeg har sett og opplevd situasjoner som gjør at mitt syn på narkotika er negativt.»

Dette sier juryen:

«Dette er et perspektiv vi sjeldent hører noe om. Teksten er godt skrevet om et sterkt tema. Vi hyller ærligheten og åpenheten. Ikke bare til innsender, men familien hennes som har godkjent og støttet at teksten ble publisert. Hun forteller om det å klare å stå imot det som skjer når man havner i et dårlig miljø, og veien ut av det».

Slik funker konkurransen:

Skriv et debattinnlegg. Send innlegget på mail til ung@fvn.no. Hver måned velger vi én vinner.

Vi publiserer innleggene fortløpende, og trekker hver måned ut den teksten som utmerker seg mest.

Det er ingen krav om tema, men de debattinnleggene som leses mest handler ofte om lokale saker eller personlige historier. Du må være under 20 år.

Vinnerne får hver måned utdelt et par med Airpods (til en verdi av 2000 kroner).

Hva kan man skrive debattinnlegg om?

Det kan egentlig være hva som helst i hele verden.

Hvis du står fast kan du stille deg spørsmål som for eksempel dette:

Hva irriterer deg?

Hva er du skikkelig fornøyd med?

Har du opplevd noe ikke alle har?

Hva kan du mye om, som du vil fortelle andre om?

Hva har du en mening om? Det trenger ikke være sånn at ingen mener det samme som deg.

