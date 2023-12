Høyeste tillate desibelgrense i arbeidsforhold er 80 desibel som over lengre tid kan være skadelig, jeg har opplevd opp mot 100 desibel over lengre tid på skolen.

Det samme gjelder på skoler hvor musikk er en del av skolehverdagen. På musikklinja har vi flere konserter i løpet av året som er oppimot 100 db og ute i spillejobber i regi av skolen kan det til og med være høyere lydnivå. Ute i arbeidslivet har arbeidstakere krav på at arbeidsgiver stiller med hørselsvern for å forebygge hørselsskader. Dette burde også gjelde for elever. Hvorfor er det slik at vi må betale ut av egen lomme for noe som er sentralt i å forebygge langvarige hørselsskader?

Bygg- og anleggsteknikk får for et år 6.156 kr i utstyrsstipend, det er tre ganger så mye som Musikk, dans og drama får etter 3 års skolegang ekskludert ekstra tilskudd for dans-programfaget. Dette inkluderer støtte til innkjøp av verneutstyr som er med på å forebygge skader hos elever. Dette burde også gjelde musikkelever.

Det er snakk om 400 kr i ekstra tilskudd til innkjøp av hørselsvern for 1.-års elever. Dette vil gjøre at gratisprinsippet i skolen blir styrket og de som har dårligere råd vil investere i forebyggende tiltak. I tillegg vil skolen og staten indirekte tjene positivt på dette. Tiltak som forebygger hørselsskader, vil sette en standard for hvordan elever generelt handler for å forebygge eventuelle skader gjennom arbeid. Dette vil resultere i færre som trenger høreapparat, noe som koster mye.

Lovene for krav om hørselsvern i arbeid, burde også gjelde skole. I §14-10 i forskrift om utførelse av arbeid fra arbeidstilsynet står det følgende: «Arbeidsgiveren skal stille hørselsvern til rådighet for arbeidstakerne når L EX,8h = 80 dB overskrides eller når arbeidstakeren opplever lydnivået sjenerende» Altså er 80 db over 8 timer regnet som utrygt for arbeidstakeren. Tenk da hva 1 time en konsertsal med oppimot 100 desibel kan gjøre mot elever i skolen. Desibel måles slik at 90 db er ti ganger så mye støy som 80 db, og 100 db er dette ganget med ti igjen. Dette vil da si at 100 db er hundre ganger så mye støy som 80 db. Det er rett og slett helsefarlig og kan medføre varige hørselsskader som nedsatt hørsel eller tinnitus, noe en ørelege ikke kan lege uten høreapparat.

Økt støtte til innkjøp av hørselsvern vil altså styrke gratisprinsippet i skolen, sette en standard for skadeforebygging og indirekte påvirke staten positivt med en reduksjon i behov for høreapparat. Foreløpig gjelder ikke kravene som arbeidstakere har for elever i skolen, men det er vel så viktig å forebygge hørselsskader i tidlig alder. Dette er en tid hvor nedsatt hørsel og spesielt tinnitus kan gjøre at skolehverdagen blir vanskeligere og dermed gjøre at elever gjør det bedre på skolen.