Siden jeg ble født har jeg vært nær rusmisbruk. Mine foreldre var rusmisbrukere, og det har gitt meg et litt annet syn på rusproblematikken enn andre. Nå er de rusfrie, men mitt syn er ikke endret. Jeg har sett og opplevd situasjoner som gjør at mitt syn på narkotika er negativt.

Det er et faktum at kriminalitet og rusmisbruk har økt hos unge i Kristiansand-området de siste årene. Dette har flere aviser skrevet om, og samfunnet legger merke til det.

Til og med den eldre generasjonen i rusmiljøet, som fortsatt sliter, virker bekymret for økningen. Dette har jeg selv lagt merke til når jeg går gjennom Wergelandsparken. De stopper opp oss yngre, og spør hva planene våre er. Det virker som de prøver å få oss vekk fra parken, og dette ser jeg på som positivt.

Rus og kriminalitet, mer spesifikt vold, blir mer og mer glamorisert i både media og i samfunnet. Det er ikke mange måneder siden det var en sak om 13 åringer som drev med vold, og dette er ikke et engangstilfelle. Da jeg var litt yngre, endte jeg opp med å henge med en dårlig gjeng.

Dette innså jeg ikke før senere da rus ble innblandet, og jeg kuttet kontakten med dem. Det som var verst med disse personene var at du ble nesten «kul» om du røykte hasj, men du var teit om du ikke drakk alkohol. Du var også «kul» om du banket noen, for da kranglet ikke folk med deg. De var fullt klar over situasjonen med mine foreldre, men det stoppet ikke presset. Jeg trakk meg heldigvis unna når jeg innså at disse moralene støtter ikke jeg.

Det er derfor jeg syns det er viktig og «av-glamorisere» rus og vold. Jeg har sett det på nært hold, og hvis du er personen som lever med trusler om å bli banket er det ikke så kult lengre. Til og med den dag i dag føler jeg på det presset. Jeg drikker ikke så mye alkohol, men det gjør at jeg blir ikke invitert med ut lengre. Jeg har null problem med å dra ut på byen edru, men folk antar bare at du ikke vil, siden du ikke drikker.

Her er det ikke noe spørsmål om hvordan å fikse problemet. Det er heller ikke noe svar på det. Løsningen ligger i at vi må stoppe glamoriseringen av rus og vold. Det er ikke tøft den dagen du er på glattcella for å ha røyket hasj. Det er ikke tøft den dagen du blir kollega på et sykehjem med en person du har slått ned. Rus og vold er ikke tøft.

