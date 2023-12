Agder har fritt skolevalg. Sannheten, som Høyre ikke vil innse og/eller villeder innbyggerne om, er at vi har fritt skolevalg i Agder. En ordning alle partiene er enige om at vi skal fortsette med. Å erstatte fritt skolevalg med fritt skolevalg er jo litt pussig, vel?

Høyre ønsker karakterbasert opptak.

For denne debatten handler om hva som skal ha mest å si ved inntak. Vi i Arbeiderpartiet mener at alle skal få søke fritt på alle videregående linjer, men at du er sikret å komme inn på en skole i nærheten av foreldre og venner dersom du ønsker det, ved hjelp av nærskolepoeng- slik vi har i dag.

Høyre ønsker å frata elevene den retten.

Høyre forsøker desperat å få dette til å handle om de elevene som opplever dårlig skolemiljø, men de velger bevisst å ikke være ærlige om konsekvensene med deres egen politikk. Konsekvenser som vil svekke de som trenger tryggheten i sitt nærmiljø aller mest.

For sannheten er at om Høyre får viljen sin så risikerer vi at de som sliter mest, som trenger å tilbringe tiden på videregående i nærheten av trygge miljøer i form av familien og venner, fort blir tvunget til å gå på en skole langt unna og derfor må flytte.

Alt på grunn av for lave karakterer til å komme inn på nærskolen sin.

For eksempel vil elevene i Kristiansand miste retten til å gå på videregående i Kristiansand og risikerer å måtte flytte til kommuner langt unna hjemstedet sitt om Høyre får viljen sin.

Når vi da vet at de som flytter hjemmefra for å gå på skole allerede har høyere drop-out-rate, vil det kokes ei suppe av enda lavere gjennomføringsgrad dersom de med lavest karakterer blir tvunget til å flytte.

Høyres ønske om karakterbasert opptak vil – muligens – hjelpe de av oss som har best karakterer, men vil definitivt gjøre alt verre for de av oss som gjør det dårligere.

Det har vi ikke råd til.

Og for ordens skyld. I dag har man rett til å skifte skolemiljø dersom man blir mobbet eller føler annen utrygghet i skolehverdagen sin. Det er en rett som også kan forsvinne om Høyre får gjennomslag for karakterbasert opptak.

Vi mangler arbeidskraft. Vi trenger nemlig å skape en skolehverdag der flere gjennomfører. Å få til det skjer ikke hvis de med best karakterer skal få kjøre over de med lavest, slik som Høyre ønsker det skal være.

Det handler om å prioritere skolen. Det handler om å sørge for at skolen tilpasses ulike elevers behov i opplæringen, gjennom enten mer praktisk eller med akademisk arbeid. Det handler om å gi mer midler til skolene for å lage bedre lærings- og sosiale miljøer. Vi må styrke laget rundt elevene.

Vi kommer til å mangle tusenvis av fagarbeidere i årene fremover om vi ikke får flere til å ta yrkesfag og fullføre fagutdanningen. Da er ikke medisinen å ikke gi elevene tryggheten om at de kan bo hjemme og fullføre skoleløpet samtidig.

Samlede aktører: NHO, LO, fylkesadministrasjonen, foreldregruppene, skolene og ungdommens fylkesting er enige med Arbeiderpartiet om at dagens inntaksordning må videreføres. Nettopp fordi gjennomføringsgraden kommer til å synke og karakterpresset vil øke dersom Høyre får viljen sin.