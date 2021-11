KRISTIANSAND: – Vi vil ha aktiviteter for dem som faller utenfor. Bredde og inkludering er det viktigste for oss, sier Gerth Scerri til Fædrelandsvennen.

Han er en av fem som kan bli årets ildsjel vest i Agder når Idrettsgalla Sør arrangeres i Arendal kommende lørdag.

Disse er nominert til prisen:

Her er de fem nominerte til «Folkets Ildsjelpris» ved Idrettsgalla Sør 6. november: Per Gunnar Laudal (MK), Per Magne Sinnes (Sirdal Skilag), Zayndi Arsaev (AIK Lund), Steinar Møvik (Oddersjaa Ski- og skøyteklubb) og Gerth Scerri (Lauvåsen Idrettsforening). Foto Espen Sand/Leif Sirevåg/Privat/Tor Mjaaland/Privat

Vi møter Scerry i klubbens nye lokaler i Fruktveien på Hånes. De siste to årene har han vært leder av Lauvåsen Idrettsforening, som er i ferd med å ta posisjonen som «annerledesklubben i Kristiansand». Uten fotball og håndball på menyen har medlemstallet vokst fra 40 medlemmer i 2015 til over 500 nå.

Gratis medlemskap til familier som sliter økonomisk

Mye av æren får bergenseren Scerry, med aner fra Malta. Fembarnsfaren er styreleder, sportslig leder og karatetrener i klubben.

Fakta Gerth Scerri Født: 22. april 1977 Sivil status: Gift med Tina Natvig Scerri , far til Adrian (22), Gabriel (12), Nicoline (9), Casper (6) og Noah (4) Bosted: Hellemyr Klubb: Lauvåsen IF Klubben ble stiftet i 2015, og Scerri har vært med siden 2016, som trener, sponsoransvarlig, styremedlem, nestleder og nå sportslig leder. Har vært styreleder og sportslig leder i idrettslaget de siste to årene.

– Det er veldig moro å bli nominert. Man ånder og lever for dette, og alle klubber er avhengig av folk som brenner for idretten. Jeg synes det er gøy å ta ansvar for at folk skal ha det bra, sier Scerri til Fædrelandsvennen.

Lauvåsen IF, som ble etablert i 2015, har tatt et bevisst valg om å holde fotball og håndball borte fra menyen. Det relativt ferske idrettslaget mener andre gjør akkurat det bedre, og at de tradisjonelle idrettene hadde krevd mye tid og plass. I stedet er fokuset på dem som har lyst til å finne mestring i andre idretter, og dem som kanskje trenger aktivitet for å holde seg borte fra trøbbel, har blitt mobbet eller av ulike grunner ikke har økonomi til å holde barna i idrettslag.

– Vi har inngått et samarbeid med Rasmussen-gruppen, og har en del medlemmer som får trene gratis. Vi har også folk som har slitt med mobbing, som kommer hit og får et bedre liv. Det er ikke noen søknadsprosess. De tar kontakt, og vi hjelper dem, sier Scerri.

Ser ikke geografiske begrensninger

Han har planer om at klubben skal vokse videre.

– Det begynte med volleyball og basketball. Vi har karate, innebandy, sirkeltrening, dans, karate, kung fu og e-sport. Kommer det trenere som kan tilby idrettsgrener vi ikke har, så kjører vi bare på. Er det utenfor Hånes eller Lauvåsen, er det helt ok det også. Vi har startet karate på Flekkerøy og på Hellemyr, for eksempel. Jeg ser ingen begrensninger på geografi, forteller ildsjelen, som er blitt nominert av flere til prisen som deles ut lørdag på Idrettsgalla Sør i Arendal.

«Gerth er en ildsjel i ordets rette betydning. Han trener alle aldersgrupper og han tar inn «rotløs» ungdom, lar dem bruke lokalene, lærer dem mestring og gir dem ett sted å høre til. Han er rett og slett en inspirasjon for alle voksne der ute. Han er den man burde være!», står det i en av nominasjonene.

– Når jeg ser smilet hos noen av dem som kanskje har falt utenfor, er det som bensin for meg altså, sier Scerri.

– Hvor mye tid bruker du på klubben?

– Det blir fort 15 timer i uken i snitt. Det er mye, men det er verdt det. Det gir meg kun positiv energi, svarer ildsjelen.