KRISTIANSAND: – Jeg har jobbet gratis i 18 år. Men når du ser at bokserne oppnår bedre og bedre resultater etter å ha lagt ned mye trening, er det veldig gøy, sier Zayndi Arsaev til Fædrelandsvennen.

AIK Lund-treneren er en av fem nominerte fra gamle Vest-Agder til «Folkets ildsjelpris» under Idrettsgalla Sør 6. november.

Helt siden 2004 har Arsaev vært en viktig del av boksemiljøet i Kristiansand. Som trener og senere hovedtrener for klubben har Arsaev vært med å utvikle unge boksetalenter til å oppnå imponerende resultater.

Disse er nominert til «Folkets ildsjelpris»:

Her er de fem nominerte til «Folkets Ildsjelpris» ved Idrettsgalla Sør 6. november: Per Gunnar Laudal (MK), Per Magne Sinnes (Sirdal Skilag), Zayndi Arsaev (AIK Lund), Steinar Møvik (Oddersjaa Ski- og skøyteklubb) og Gerth Scerri (Lauvåsen Idrettsforening). Alle presenteres i Fædrelandsvennen i løpet av de kommende dagene. Foto Espen Sand/Leif Sirevåg/Privat/Tor Mjaaland/Privat

Folkets ildsjel: Slik stemmer du Stem på Per Gunnar Lauvdal ved å sende sms til 03811 og skriv «ILDSJEL 1». Stem på Per Magne Sinnes ved å sende sms til 03811 og skriv «ILDSJEL 2». Stem på Zayndi Arsaev ved å sende sms til 03811 og skriv «ILDSJEL 3». Stem på Steinar Møvik ved å sende sms til 03811 og skriv «ILDSJEL 4». Stem på Gerth Scerri ved å sende sms til 03811 og skriv «ILDSJEL 5». Husk mellomrom mellom ILDSJEL og nummeret på kandidaten. Vi godkjenner bare én stemme fra samme mobiltelefon. Ordinær sms-takst gjelder. Du kan stemme fram til klokka 12.00 lørdag 6. november. Ildsjel-prisen deles ut på Idrettsgalla Sør i Sparebanken Sør Amfi i Arendal senere den lørdagen.

Flyktet fra krig

Arsaev har selv en solid boksekarriere bak seg, og er tidligere russisk mester i fjærvekt, samt fem ganger tsjetsjensk mester i fjærvekt. Men på grunn av Tsjetsjenia-krigen som herjet på 2000-tallet, valgte Arsaev og familien å flykte til Norge.

– Jeg ville ikke at barna mine skulle oppleve krig, forteller 58-åringen.

I 2003 endte familien Arsaev opp i Aurland på Vestlandet. Og etter å ha startet opp med boksetrening på asylmottaket i kommunen, flyttet familien til Kristiansand i 2004 etter et møte med daværende formann, nå styremedlem og treningskoordinator i AIK Lund, Bjarne Skjervedal.

– Da vi kom hit, kunne jeg verken norsk eller engelsk, så jeg tenkte: «Hvordan kan jeg hjelpe Norge?», forteller Arsaev.

– Da vi kom til Kristiansand, hadde vi ingenting, men folkene i AIK Lund hjalp oss. De tok med seg sofa og andre møbler til den tomme boligen vår. Vi har virkelig et godt miljø her i klubben, vi er som en stor boksefamilie, legger han til.

Ildsjel: Zayndi Arsaev Alder: 58 år Fra: Tsjetsjenia, Russland Bosted: Hellemyr Sivilstatus: Gift, tre barn Idrett: Boksing Klubb: AIK Lund Yrke: Elektriker Aktuell: Nominert til «Folkets ildsjelpris» Bakgrunn for nominasjonen: Har vært trener i AIK Lund siden 2004. Har trent fram flere av klubbens utøvere til titler nasjonale og internasjonale titler.

– Han er grunnen til mine resultater

Arsaev er kjent for sine tekniske og taktiske bokseferdigheter, og fikk rollen som teknisk trener tilbake i 2004. Siden den gang har han som hovedtrener i klubben vært med å utvikle flere Kristiansand-boksere til en rekke sterke resultater.

Han har trent flere profilerte sørlendinger til NM-titler, som for eksempel Glodi Eneste, Jamshid Nazari og Mindaugas Gedminas. Sistnevnte kom helt til kvartfinalen sommerens OL-kvalifisering i Tokyo. Arsaev har vært og er hovedtrener for Gedminas. Eneste og Nazari trente han sammen med Nils Dag Strømme, da Nils Kapstad var treningskoordinator.

– Jeg hadde ikke klart å oppnå det jeg har gjort uten Zayndi, han er grunnen til min suksess. Det er ikke lett å bruke så mye fritid på å reise rundt i verden, men han er utrolig viktig for meg. Han har lagt inn en helt sinnssyk innsats for klubben, sier Gedminas til Fædrelandsvennen.

Den 25 år gamle AIK Lund-bokseren husker første gang han møtte Arsaev i Odderneshallen, hvor klubben trener.

– Jeg var 17 år første gang jeg skulle prøve meg hos AIK Lund. Etter hans første blikk på meg sa han: «Jeg kan lage en god bokser ut av deg». Det ga meg enorm inspirasjon, sier Gedminas.

– Jeg hadde ikke klart å oppnå det jeg har gjort uten han, han er grunnen til min suksess, sier Gedminas (t.v.) om sin trener. Her er duoen avbildet ved en tidligere anledning. Foto Jacob J. Buchard

– Stiller alltid opp

Gedminas beskriver Arsaev som en varm person som er genuint opptatt av alle bokserne i klubben. Han får støtte av Phillip Wallace (19) og Rohullah Khan (23), som er NM-mestere på henholdsvis junior- og rekruttnivå.

– Vi i klubben setter utrolig stor pris på ham. Hadde det ikke vært for at han bruker all fritiden hans på dette, hadde jeg aldri klart å bli norgesmester i 2019, sier Wallace.

Phillip Wallace mener at Arsaev er den beste tekniske treneren han har hatt. Her avbildet på onsdagens AIK Lund-trening i Odderneshallen. Foto Henrik Gill

– Han gjør en kjempebra jobb, det er helt sykt. Han er en veldig varm og snill person, som alltid stiller opp for oss, sier Khan.

Rohullah Khan er veldig takknemlig for jobben Arsaev legger ned for ham og de andre bokserne i AIK Lund. Foto Henrik Gill

– Bruker 1000 timer i året

I tillegg til å jobbe fulltid som elektriker hos Oneco har Arsaev regnet ut at han bruker omtrent 1000 frivillige timer i året som boksetrener hos AIK Lund. Nesten hver helg er han med utøverne på reise i inn- og utland, i tillegg til den vanlige totimersøkta tre dager i arbeidsuka.

Arsaev beskriver AIK Lund som en stor boksefamilie, og er selv takknemlig for å kunne hjelpe de unge talentene på Sørlandet. Foto Henrik Gill

– Det blir mye jobb, og jeg bruker omtrent 1000 timer i året på det frivillige arbeidet i AIK Lund. Men du er nødt til å like det du holder på med, og det gjør jeg virkelig. Så er det skikkelig gøy når bokserne oppnår gode resultater. Også er jeg takknemlig for at arbeidsgiveren min alltid gir meg fri til å reise med utøverne, sier Arsaev.

– Hva mener du er den viktigste egenskapen du har som trener?

– Jeg bryr meg om alle bokserne i klubben. Det er som jeg sier til alle bokserne jeg noen gang har hatt, dere kan ringe til meg når som helst. Vi er som en stor boksefamilie, hvor jeg er faren mens bokserne er brødre og søstre. Hvis det ikke er slik, oppnår vi ikke gode resultater, svarer Arsaev med et stort smil.