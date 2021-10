I over fire tiår har Per Magne Sinnes (74) kombinert fulltidsjobb med å jobbe som frivillig for Sirdal Skilag. Motivasjonen er å få folk ut i naturen.

SIRDAL: – Det å være ute i naturen er helt naturlig for meg. Jeg kommer ikke til å gi meg helt ennå, sier Per Magne Sinnes til Fædrelandsvennen.

Sinnes er en av fem kandidater som du kan stemme fram i kampen om «Folkets ildsjelpris», som skal deles ut på Idrettsgalla Sør i Sparebanken Sør Amfi i Arendal lørdag 6. november.

Disse er nominert til «Folkets ildsjelpris»:

Her er de fem nominerte til «Folkets Ildsjelpris» ved Idrettsgalla Sør 6. november: Per Gunnar Laudal (MK), Per Magne Sinnes (Sirdal Skilag), Zayndi Arsaev (AIK Lund), Steinar Møvik (Oddersjaa Ski- og skøyteklubb) og Gerth Scerri (Lauvåsen Idrettsforening). Alle presenteres i Fædrelandsvennen i løpet av de kommende dagene.

Frivillig i 41 år

I hele 41 år har den tidligere langrennsløperen og skiskytteren Per Magne Sinnes jobbet som frivillig for Sirdal Skilag, hvor han har hatt en rekke verv i klubben. Han har blant annet vært formann i klubbstyret, og de siste 41 årene har han hatt ansvaret for å forberede Fjelljegeren, et turorienteringsløp som blir arrangert på toppene i Sirdal.

Hvert år er Sinnes ute på ski for å forberede de 15 postene på ulike fjelltopper i Sirdal, for å gjøre dem klar til orienteringsløpet, som oftest varer fra juni til september hvert år.

– Det krever jo litt arbeid, det går mange timer. Jeg har ansvaret for å gjøre klar 15 poster som skal plasseres opp på ulike fjelltopper, så da legger jeg ut på ski, sier han.

Dugnadsarbeid etter arbeidstid

Hvert år skal det gjøres klar tre nye poster, som er ulike fra året før. Tidligere har Sinnes hatt med seg trofaste hjelpere til å sette ut postene, men de siste 20 årene har han gjort det helt selv.

– Jeg får ofte tilbud om hjelp, men jeg liker å gå alene. Da får jeg et spark bak til å komme meg ut, sier en lattermild Sinnes.

Alt dette har 74-åringen gjort etter arbeidstid. Han jobber fortsatt som byggeleder på et reguleringsanlegg i Sirdal.

– Jeg liker å være ute, det har vært viktig for meg hele livet. Det har vært min arbeidsplass i 56 år, hvor jeg har hatt en fantastisk jobb.

Per Magne Sinnes Alder: 74 år Bosted: Sirdal Klubb: Sirdal Skilag Idrett: Fleridrett Aktuell: Nominert til Folkets ildsjelpris ved Idrettsgalla Sør

Vil få folk ut i naturen

På spørsmål om hva som er motivasjonen bak Sinnes sitt frivillige arbeid med Fjelljegeren, svarer 74-åringen:

– Jeg liker at andre kan få oppleve naturen og glede seg over det arbeidet jeg gjør. Jeg får utrolig gode tilbakemeldinger, som også gir meg stor motivasjon. Så handler det rett og slett om at jeg liker det selv.

Til sammen har det blitt hele 134 poster som Sinnes har satt ut i Sirdal opp igjennom årene. Og på tross av et fjorår som var preget av korona, var Sinnes ute som vanlig og gjorde klar postene. Det endte med deltagerrekord.

Fjelljegeren Orienteringsløp arrangert av Sirdal Skilag hvert år: 15 poster på ulike topper i Sirdalsheiene

3 nye poster hvert år

Hver post varer minst 3 år

Hilleknuten og Kvinen er faste poster

Postene ligger ute senest 30. mai hvert år

Varer til senest 22. september Kilde: Sirdalmedia

Kompisen leder med to poeng

Det var Magnar Undheim (76) som for 41 år siden kom opp med ideen til turorienteringsløpet Fjelljegeren, og helt siden den gang har han og kompisen Sinnes hatt en internkonkurranse på hvem som har flest poeng i orienteringsløpet.

Man får tre, to eller ett poeng for å nå ulike poster i Fjelljegeren, alt etter hvor lang distanse det er til toppene.

– Det er bare gøy, og Per Magne og jeg har vært mye sammen i lag. Jeg har et lite forsprang, sier Undheim.

– Han er kun er to poeng foran meg etter alle disse årene. Men jeg måtte operere kneet mitt, så jeg måtte stå over et år, sier Sinnes.

– Han er fenomenal

Undheim mener også at Sinnes er enestående i sitt arbeid med Fjelljegeren.

– Per Magne er i en egen liga. Arbeidet han legger ned er helt fenomenalt. Han har oversikt over alt og fører kartotek. Han går ut med postene før han henter dem inn igjen. Selv om han er godt oppe i årene tar han disse lange turene på noen få timer der andre bruker en hel dag, sier Undheim, som beskriver kompisen som utrolig trivelig å være i lag med.

– Han har uendelig mange sider. Han er veldig rett fram, direkte og har klare meninger. Så han er veldig grei å være uenig med, legger Undheim til, og ler.

Sinnes har ikke tenkt å gi seg med det frivillige arbeidet med det første:

– Jeg skal snart takke for meg på jobben, men jeg kommer fortsatt til å være ute i naturen.