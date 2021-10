Hoppsporten i Kristiansand lå med brukket rygg da Steinar Møvik (69) på 90-tallet gikk i bresjen for å bygge om Klappane. Siden har det vokst fram et lite, men stabilt hoppmiljø med Møvik som trener.

KRISTIANSAND: – Da vi åpnet hoppbakken etter ombyggingen i 1998, var miljøet helt dødt. Det var ingen hoppere igjen, sier Steinar Møvik.

69-åringen er en av fem ildsjeler fra det tidligere Vest-Agder som du kan være med å stemme fram i kampen om «Folkets ildsjelpris», som deles ut på Idrettsgalla Sør lørdag 6. november.

Disse er nominert til Folkets ildsjelpris:

Fra to til tre bakker

«Uten Møvik hadde det neppe vært hoppgruppe i Oddersjaa, hoppsport i Kristiansand og moderne skibakker fra 6 til 67 meter i distriktet», står det i nominasjonen fra Oddersjaa Ski- og skøyteklubb.

Møvik er slett ikke typen som gir opp, selv om alle odds er mot ham. I alle fall ikke når det er snakk om hopping. Grønne vintrer på rekke og rad hadde tatt liv av all hoppinteresse i Kristiansand da hoppentusiastene Møvik og Lorents Gundersen gikk i gang med å bygge om tradisjonsrike Klappane – den eneste hoppbakken i byen som det fortsatt ble hoppet i.

Det var i praksis hoppsportens eksistens i Kristiansand som sto på spill, 40-50 år etter at «alle» guttunger i Kristiansand hoppet på ski. Tradisjonsrike Klappane – som muligens er verdens eldste hoppbakke – ble utvidet fra to til tre bakker, profilen ble moderne og det ble lagt plast i alle tre bakkene.

Det eneste man manglet var hoppere.

– Vi måtte begynne helt i det små. Etter hvert kom det unger. Siden har vi vært en liten, men stabil gjeng. Noen av dem har blitt veldig gode, sier Møvik – og trekker fram Bendik Hulløen, som har sørlandsrekorden med 212 meter og i dag er trener i Trønderhopp.

Hoppbakke brant ned

De siste ti årene har Oddersjaa hatt et samarbeid med Øvrebø, som kanskje har Sørlandets flotteste hoppanlegg på Sandripheia – også det mye takket være Møvik.

På 2000-tallet var anlegget forfallent, og da hopptårnet i den store K60-bakken i 2009 ble påtent – og brant ned – så det bekmørkt ut for hoppsporten i distriktet.

– Vi måtte jobbe i ett år med politikere og kommunen for å få dem til å gå med på at vi skulle bruke forsikringspengene på å bygge ny bakke, sier Møvik.

Han ble leder for prosjektet, og da anlegget sto ferdig i 2011, hadde man fått en moderne K60-bakke med lys, heis og plast – til en kostnad på 13 millioner.

Barn og unge

Hver uke året rundt er det hopptrening i Sandripheia og Klappane.

– Oppmøtet er veldig variabelt. Alt fra 3 og opp til 10-15 stykker, sier Møvik, som er hovedtrener i Oddersjaa.

Det er i den rollen han trives aller best.

– Noe av det jeg liker aller best er å se hvor utrolig fort unger – helt ned i fem-seksårsalderen – får mestringsfølelse. Det er et stort privilegium å få følge dem videre til de begynner på skigymnas, sier Møvik, som også har ledet både barnekor og speider i Frelsesarmeen.

– Drivkraften er å få barn og unge inn i et sunt miljø med utfordringer de kanskje ikke får så mange andre plasser. Det kan være erstatning for å finne på usunne aktiviteter, sier kristiansanderen – selv oppvokst i Løkkeveien på Grim, bare et skihopp unna Klappane.