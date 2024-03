Tittelen sier alt om hva jeg som hovedansvarlig for de to portalene fvn.no/lokalsporten og fvn.no/lokalkulturen kjenner på nå. Nesten på dagen ti år etter at vi i Fædrelandsvennen satte brukerskapt innhold i system på denne måten, kan vi nå markere et femsifret antall bidrag fra en suveren skare skrivelystne.

Sped start

Initiert av daværende nyhetsredaktør Christian Stavik startet det hele så smått med en betaversjon høsten 2013. Inviterte representanter fra ti Agder-klubber samlet seg i Fædrelandsvennens lokaler, den gang på Fiskåtangen i Vågsbygd, og lagde med litt assistanse fra undertegnede hvert sitt innlegg til det som den gang het Lokalidretten.

Etter noen måneder hadde vi en liten bank med leveranser som kunne lanseres under navnet Lokalsporten i februar 2014. I et drøyt halvår etter det røktet jeg denne tjenesten ved siden av jobben som journalist i Fædrelandsvennens sportsredaksjon, før det ble satt mer i system fra høsten samme år, da jeg begynte i en nyopprettet stilling som heltidsansatt for brukerskapt innhold i mediehuset vårt.

Arbeidet ble satt tilstrekkelig pris på til at det vanket heder for Årets redaksjonelle prestasjon i Fædrelandsvennen for 2015, samt nominasjon som Årets digitale nyskapning i regi av Mediebedriftenes Landsforening. Den gang som nå vil jeg først og fremst takke hundrevis av bidragsytere for at produktet er blitt tatt så godt imot.

Kvalitetsøkning

Vi kan se tilbake på mange millioner sidevisninger siden starten, og også godt med artikkelsalg siden vi i januar 2023 valgte å gjøre Lokalsporten og Lokalkulturen eksklusiv for våre abonnenter. Sistnevnte er i tråd med hva de fleste øvrige mediehus gjør med sitt brukerskapte innhold, og responsen fra bidragsyterne er fortsatt at de er glade for å ha en (ekstra) plattform de kan nå ut med tekst, bilder og videoklipp.

Kvaliteten på (levende) bilder er nok den største endringen i løpet av dette tiåret. I starten kunne jeg tidvis rive meg i håret over at vi på enkelte innlegg kun rådet over ett eller flere lavoppløselige mobilbilder. Nå lar jeg meg stadig overraske positivt over kjempegod kvalitet på innsendte fotografier.

Faksimile fra Fædrelandsvennen 9. februar 2024. Slike tilbakemeldinger varmer! Foto: Skjermdump

Stor spennvidde

Mangfoldet har vært svært stort både hva gjelder tema og alder/bakgrunn på skribentene. I Lokalsporten har stort sett alle idretter vært representert, og flere verdensmestre og verdensrekordholdere har satt seg ned bak tastaturet og formidlet hva som ligger bak sine prestasjoner. Aldersspennet på de skrivelystne har vært fra 12 til nærmere 80 år. Det er ikke få ganger jeg er blitt rørt etter å ha lest tekster som disse hobby-skribentene har forfattet på fritiden sin. Og for hver eneste gang jeg har trykket på «publiser»-knappen, har jeg kjent på takknemlighet.

Oppfordringen er like klar som før: Nye bidrag(sytere) er som alltid hjertelig velkomne og min kontaktinfo er fortsatt rune.stensland@fvn.no

