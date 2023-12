Arnold Oftenes hadde ifølge minneordet en unik evne til å skape gode relasjoner og se hvert enkelt menneske. Foto: Kjetil Samuelsen

1. Arnold Oftenes til minne

Minneord blir ofte svært godt lest, og dette er intet unntak. Oftenes (27.08.53 – 06.10.23) var engasjert i Idrettslaget Giv Akt i flere tiår, fra han uten noen formell trenerbakgrunn ble spurt i 1976 om han kunne tenke seg å trene et jentelag i håndball.

Kjell Ingvar Torvik fikk diagnosen Parkinsons sykdom som 40-åring. Hard trening flere dager i uka er hans beste botemiddel mot den uhelbredelige sykdommen. Foto: Privat

2. Trening er min beste medisin

«Jeg er sjeleglad for at jeg hadde trent aktivt i fem år før jeg fikk Parkinsons-diagnosen. Siden da har jeg ikke lenger trent for å prestere, men for å fungere», skrev Kristiansand-bosatte Kjell Ingvar Torvik.

Med et drøyt kvarter igjen å spille brakk Pors’ toppscorer Stefan Mladenovic leggbeinet tvers av etter en duell med Vindbjarts Lars-Georg Reinlund Sæther. Foto: Stian Bøe

3. Skrekkskade i Vennesla

3. divisjonskampen mellom Vindbjart og Pors ble stoppet i nær 40 minutter før Pors-kaptein Stefan Mladenovic ble sendt av gårde i ambulanse, der det ble konstatert brudd i leggbeinet.

Her er jeg på startstreken i et løp. Noe jeg aldri hadde trodd skulle skje, skrev venndøl og journalist Kjetil Nygaard (31), som jobber som livesjef i Fædrelandsvennen. Foto: Privat

4. 23 fevenner. Ett blodslit. Og ei eventyrlig belønning.

Etter sin debut som halvmaratonløper skrev Fædrelandsvennen-journalist Kjetil Nygaard en artikkel fra turen til Reykjavik. Blant formuleringene var «Bortsett fra tre fødsler og min første elg, kan ingenting måle seg med dette. Og bryllupsdagen, da …»

Jeg har aldri hatt det så godt som nå, skrev Lorena Mli i sitt innlegg. Foto: Privat

5. Fra rusmisbruk til treningsglede

Da Lorena Mli hadde det som verst, var hun narkoman, overvektig var full av selvforakt. Dette innlegget skrev hun etter å ha vært rusfri i 13 måneder, der hun gledet seg til hver eneste trening.

Turen til og fra Hamrevann byr blant annet på denne artige krabaten i tre. Foto: Tommy Thorbjørnsen

6. Ti på topp, tur 6: Hamrevann

Beskrivelsen av Hamrevann som turmål var den best leste av de ti destinasjonene som inngikk i årets Ti på Topp, tilrettelagt av Bedriftsidretten Agder i samarbeid med DNT Sør og Midt Agder Friluftsråd.

«Odd Flåt hadde alltid noe å gi, men det var helsesporten som ble en livsgjerning». Foto: Bjørn Arild Steen

7. Odd Flåt til minne

Nok et minneord, denne gang om venndølen Odd Flåt (3. juli 1941–28. desember 2022). «Odd lærte oss å være stolte av den vi er. Samtidig lærte han oss at vi ikke måtte tro vi var noe ekstra bare fordi vi hadde sykdommer», skrev hans sambygding Odd I.R. Uleberg.

«Digre porsjoner, alkohol i hverdagen og sukkerholdige varer er byttet ut», kunne Petter Wikøren fortelle i sitt innlegg. Foto: Privat

8. Gikk ned 30 kilo uten å kunne noe om trening eller kosthold

«Jeg er et levende bevis på at man ikke trenger brei kompetanse eller særlige kunnskaper for å oppnå treningssuksess. Den kompetansen har treningssenterets mange PT-er. Jeg har bare gjort som de sier», skrev kristiansanderen Petter Emil Wikøren.

Malin Elvebakk Hansen vant i september gull i junior- og seniorklassen i 166 centimeter-klassen i NM i bodybuilding og fitness i Kristiansand. Foto: @karlevidproductions

9. Vant to gull i NM-debuten

«Fra jeg var liten av har jeg vært tynn og sped. Men på videregående fikk jeg fart på trening og kosthold, og nylig fikk jeg lønn for strevet», skrev Malin Elvebakk Hansen fra Fevik.

– Mamma var livsglad og modig, ei tøff dame med bein i nesa og masse humor, sa Kristine Løite-Blom om sin mor Eli Løite. Foto: Kreftforeningen

10. Skal løpe til minne om mamma – og for kreftsaken

– Tiden med dine kjære er her og nå. Du må gripe stunden du har nå, sa Kristine Løite-Blom og oppfordret alle til å delta i «Løp eller gå for livet» i Kristiansand 23. mars.

