Lokalsportens ti på topp – del fem

1. Jeg var fanget i egen kropp. Så kom vendepunktet. Som 16-åring veide Madelen Jensen 135 kilo og hadde et svært dårlig selvbilde. 70 kilo lettere glemmer hun aldri den dagen hun bestemte meg for å ta grep.

2. Et ærlig brev til ny fastlege endret livet mitt. Christel F. Olaisen har vært overvektig nesten hele livet og sto i kø for en slankeoperasjon. Hun er stolt over å ha klart en livsendring uten operasjon.

3. Kjære unge lovende fotballspiller. Viggo Strømme: – Er du kvalifisert for toppfotball, er det bare å klemme til og ta sjansen. Du gir drømmen en mulighet!

4. Kan jeg, kan du også! Som 52-åring veide Brita Dale 100 kilo og opplevde flere nedturer. Nå veier hun 60 og er i sitt livs beste form.

5. Stig Remnes til minne. Les minneordet om kristiansanderen Stig Julius Natvig Remnes, som døde 47 år gammel etter å ha dømt et firesifret antall kamper i lokalfotballen.

6. Totalt grisekrise og fandens oldemor! Den Arendal-bosatte tobarnsmora Øyunn Bygstad har kjempet seg gjennom en rekke ultraløp. Men etter 20 av drøyt 32 mil i svenske TEC 200 miles ble hun nektet å fortsette.

7. All overvekt sitter i hodet. I mange år hatet Heidi Rosander kroppen sin. Nå er hun 50 kilo lettere, trener fem ganger i uka og svært glad for at hun aldri ga opp.

8. Trening på godt og vondt. Treningen har hjulpet Hanne Løvdal når hun har vært langt nede. Den gjorde også at hun en periode mistet seg selv.

9. Det trenger ikke være så vanskelig. Kim Erik Sivertsen fra Kristiansand har siden 2007 lagt på seg 15 kilo muskler takket være variert trening og et forbedret kosthold.

10. Fra rus og uro til treningsglede. Etter en vanskelig barne- og ungdomstid smiler livet for Richard Aleksandersen. Mye takket være sønnen og at han får overskudd av regelmessig trening.

