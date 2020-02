Ti på topp-turmål 4: Buråsen

Ti På Topp er et tilrettelagt turtilbud som passer for alle uansett alder, fysisk form og turerfaring. Du velger selv om du vil gå alene, sammen med venner, familie eller kollegaer. Ti turmål i Kristiansand og Vennesla presenteres. Gjennom turbeskrivelser, kart med inntegnede ruter, god merking, egen app og premiering, er målet å motivere folk til å begi seg ut i nærmiljøet. Lønnen for at man tar turen er god fysisk form, god helse og flotte naturopplevelser. Aktivitetsperioden varer fra 26.04-11.10.

Informasjon og påmelding: www.tipåtopp.no

Ti på Topp legges til rette av Bedriftsidretten i samarbeid med Den Norske Turistforening Sør og Midt Agder Friluftsråd.

Ti på Topp er «Et folkehelsetilbud for hele familien»

Årets "Ti på Topp"

Topp nummer 1: Askedalsheia Vågsbygdskogen

Topp nummer 2 Ansteins fyr Flekkerøy

Topp nummer 3 Badstufjell Vestre Vallesverd

Topp nummer 4 Buråsen Songdalen

Topp nummer 5 Lanseres uke 10

Topp nummer 6 Lanseres uke 11

Topp nummer 7 Lanseres uke 12

Topp nummer 8 Lanseres uke 13

Topp nummer 9 Lanseres uke 14

Topp nummer10 Lanseres uke 15