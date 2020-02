Ti på topp-turmål 2: Ansteins Fyr

Ansteins fyr ligger ytterst på vestsiden av Flekkerøy. Fyret er ikke et typisk toppunkt, men er likevel tatt med i årets «Ti på topp» fordi det er en helt fantastisk tur, hele året.

Ansteins fyr er et flott turmål for både store og små. Foto: Tommy Thorbjørnsen

Turmålene i «Ti på topp» tilrettelegges av Bedriftsidretten i samarbeid med Den Norske Turistforening Sør og Midt Agder Friluftsråd. Fram mot sesongstart for årets «Ti på topp» 26. april kan du hver uke lese en presentasjon av ett av årets ti turmål. Sist uke presenterte vi Askedalsheia i Vågsbygdskogen. Turmål nummer to er altså Ansteins fyr.

Hvordan komme seg til turens startpunkt?

Det er enkelt å komme seg til fyret. Når man kommer til Flekkerøy, følger man skiltingen til Åshavn, og parkerer bilen i Risleviga. Der kan man stå så lenge man vil og nyte en sommerdag ved fyret. Kommer du med buss, tar M1 deg til Flekkerøy og eventuelt buss nr. 57 videre til startstedet.

Flott å gå på svabergene langs Vestergapet. Foto: Tommy Thorbjørnsen

Turstien

Turen starter på en grusvei, før man kommer ut til havet ved Vestergapet. Stien går i naturskjønne omgivelser med havet som følgesvenn på store deler av turen. Dette er en tur hvor du kan oppleve skjærgården uten å ha egen båt, og du følger havet helt ut til fyret.

Nydelig badebukt ved Ugelen med fin sandbunn. Foto: Tommy Thorbjørnsen

Det er mange bademuligheter underveis, og nydelige svaberg langs Vestergapet. Her er det bare å nyte havet og de flotte omgivelsene!

Mange flotte svaberg på turen hvor man kan bade. Foto: Tommy Thorbjørnsen

Turen er lett og fin, med noen få partier hvor det er litt kronglete. Den passer fint for barn som liker å gå tur, og det er masse spennende å oppleve underveis. Ved den idylliske badebukta Ugelen, er det grunt og fin sandbunn. Et fint stoppested hvor barna kan ta seg et bad.

Vakkert i solnedgangen ved Ansteins fyr. Foto: Tommy Thorbjørnsen

Tidvis går det steinaldersau på området, og på vei videre ut mot fyret er det også noen krigsminner.

Hva møter deg ved fyret?

Ved Ansteins fyr er det satt ut benk og bord, perfekt for å ta en matpause. Alternativt er det bare å finne seg et fint svaberg ved havet, og nyte den vakre utsikten utover sjøen og øyene på utsiden. Man får en følelse av å sitte på verdens ende når man skuer utover horisonten fra Ansteins fyr.

Her er et bilde fra neste ukes turmål, det er ikke så kjent som fyret og vi gleder oss til å fortelle dere mer! Foto: Tommy Thorbjørnsen

Dette er en fantastisk fin tur, som nok vil bli en favoritt hos mange. Den har sin sjarm i enhver årstid, også når høststormene kommer og bølgene slår inn mot land ved fyret. Friområdet på Flekkerøy er stort og består av et nettverk av stier. Ta gjerne en annen sti på tilbaketuren for å se enda mer at dette flotte området. Vi anbefaler å ta dette som en dagstur, og pakke god niste og badetøy om været tillater det.

Det beste utelivet finner du i naturen.

God tur!

Ti På Topp er et tilrettelagt turtilbud som passer for alle uansett alder, fysisk form og turerfaring. Du velger selv om du vil gå alene, sammen med venner, familie eller kollegaer. Ti turmål i Kristiansand og Vennesla presenteres. Gjennom turbeskrivelser, kart med inntegnede ruter, god merking, egen app og premiering, er målet å motivere folk til å begi seg ut i nærmiljøet. Lønnen for at man tar turen er god fysisk form, god helse og flotte naturopplevelser. Aktivitetsperioden varer fra 26.04-11.10. Informasjon og påmelding: www.tipåtopp.no Ti på Topp legges til rette av Bedriftsidretten i samarbeid med Den Norske Turistforening Sør og Midt Agder Friluftsråd.