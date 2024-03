Lucas Braathen var blant verdens beste alpinister, men rystet ski-verden da han la opp som 23-åring i oktober rett før sesongstart. Han var i en bitter konflikt med Norges Skiforbund.

Torsdag annonserte Braathen comeback som alpinist - for Brasil - til neste sesong. Braathen har brasiliansk mor og dobbelt statsborgerskap.

– Det er på tide å bringe dansen hjem og være den jeg er, sa Braathen.

Lucas Pinheiro Braathen Vis mer ↓ * Klubb i Norge: Bærum * Meritter, verdenscupen: 5 seirer og 7 pallplasser. Vant slalåmcupen sammenlagt i 2022-23. * Sjokkerte alpinverden ved å legge opp med umiddelbar virkning 27. oktober 2023. Bakgrunnen var en langvarig konflikt med skiforbundet om landslagsavtalen. * Aktuell: Gjør comeback i alpint og skal representere morens hjemland Brasil.

Han har den siste tiden hatt flere samtaler med tidligere lagkamerater og støtteapparat i Norge.

– Det som smerter mest, og som er nedsiden, er å ofre samarbeidet med mine gamle lagkamerater. Men jeg har bestemt meg for å ofre det for denne store muligheten, sier Braathen til VG.

Han håper at hans overgang til Brasil ikke vil skade den personlige relasjonen til de norske utøverne.

– Jeg har kun et mål og et ønske: Det er at jeg kan gå inn i dette kapittelet ved at vi er like gode venner som før - og at vi kan skille dette valget, sier Braathen.

– Vi er sportslig skilt, jeg er på et annet lag og trener i ulike grupper. Det har vært klinkende klart. Det har vært viktig at det er en sterk klarering, legger Braathen til.

VG spurte om han visste om muligheten for å gjøre comeback for Brasil hele tiden da han la opp i oktober.

– Det var en veldig lang reise å komme frem til avgjørelsen å legge opp fra sporten jeg elsker mest. Jeg visste ikke om alle mulighetene da, sier Braathen.

– Da følte det veldig fjernt å returnere til sporten, men alle vet at jeg er halvt brasilianer. Alle visste at den muligheten fantes. Men det var ikke en del av avgjørelsen for å legge opp. Den gang tenkte jeg ikke at jeg skulle returnere til sporten.

– Hvordan tror du den norske fansen vil se på overgangen?

– Jeg er så takknemlig for all støtte jeg har fått fra mitt gamle hjem. Jeg håper så mange som mulig vil støtte meg som person videre, og ikke bare ut fra hvilket flagg jeg representerer.

Reglene for å bytte nasjonalitet Vis mer ↓ FIS’ lisensår begynner 1. juli og stopper 30. juni året etter. Det betyr at Lucas Braathen ikke kan representere Brasil før neste vinter. Søknad om å bytte nasjon for neste lisensår må sendes inn før 1. mai.

Utøveren må legge ved statsborgerskapet/passet for landet de ønsker å bytte til. Det krever skriftlig enighet mellom det tidligere forbundet og det nye forbundet. Overføringen kreves også godkjennelse fra FIS’ hovedstyre.

Norge har gått med på å overføre Braathens FIS-poeng til lisensen i Brasil. FIS-poengene fungerer som et slags rankingsystem, og gir Braathen muligheten til å starte tidligere i slalåm som er en fordel, for eksempel.

Han utelukker comeback for Norge i fremtiden.

– Nå vil jeg si nei. Jeg vil følge denne drømmen, svar Braathen.

Drømmen er å bli verdens beste.

– Jeg vil stabilisere meg og havne i en posisjon der jeg kan kjempe om pallplasser og seirer så raskt som mulig.

Braathens konflikt med Skiforbundet Vis mer ↓ Norske alpinstjerner og Johannes Høsflot Klæbo har vært i langvarig i konflikt med Norges Skiforbund (NSF) om markedsrettigheter og landslagsavtale.

Ifølge deres advokat Pål Kleven har utøvere følt seg ignorert og respektløst behandlet.

Skiforbundets eget lovutvalg (LPU) har gitt støtte til utøverne.

Det har i lang tid vært diskusjoner og forhandlinger om hvem som eier utøvernes markedsrettigheter, nærmeste bestemt «image rights».

Lucas Braathen var i en markedskonflikt med det norske skiforbundet. Han fikk spørsmål om hvilke kommersielle friheter det nå blir i Brasil.

– Jeg har fått stor frihet fra det brasilianske forbundet til å kunne finansiere prosjektet. Alle vet hvor ressurskrevende alpint her, spesielt om man prøver å bli best i verden, sier Braathen og legger til:

– Jeg takker forbundet i Brasil for at vi får lov og så får vi se hvilken støtte som kan komme fra nasjonen Brasil. Jo mer støtte du får, jo mer kompromissløst kan du etablere et opplegg.

Han vet foreløpig ikke hvordan støtteapparatet blir.

VG var på plass i Salzburg. Du kan se pressekonferansen i opptak nederst. Under får du det viktigste i tekst.