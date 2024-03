Det skjer bare måneder etter at alpinstjernen annonserte at han valgte å legge opp.

Med tårer i øynene fortalte 23-åringen at han hadde mistet gleden av å stå på ski. Bakgrunnen var en opprivende konflikt med Norges Skiforbund.

Men nå erfarer VG – i likhet med TV 2 – at Braathen gjør comeback.

Det skjer altså for Brasil.

Lucas Braathen, med brasiliansk mor, har dobbelt statsborgerskap.

23-åringen har kalt inn til pressekonferanse i Salzburg, Østerrike torsdag formiddag. Der har Red Bull base. Gigantselskapet har tette bånd til nettopp Lucas Braathen, samt mange av verdens ypperste alpinister.

Partene har holdt kortene tett til brystet den siste tiden. Men etter det VG forstår har det vært en dialog mellom partene om frigjørelse av ski-lisens det siste døgnet.

Det kreves for at 23-åringen fra Hokksund skal kunne skifte «nasjonalitet».

– For at jeg skal fortsett på ski i dette systemet, så må jeg ikke bare legge drømmene mine på hyllen. Jeg må også legge gleden min på hyllen. Det er ikke jeg villig til. Med det sagt, så kan jeg med glede meddele at på stedet hvor jeg vant min aller første verdenscuprenn, så legger jeg opp. Jeg er ferdig, sa Braathen på pressekonferansen i slutten av oktober.

Det er ventet at toppalpinisten vil få helt andre kommersielle friheter i Brasil enn hva Norges Skiforbund har kunnet tilby ham.

PAPPA: Bjørn Braathen er en viktig støttespiller for sønnen. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Pappa Bjørn Braathen har ikke besvart VGs henvendelser i denne saken. Sønnen har vært avhengig av at Norges Skiforbund frigir lisensen hans.

– Vi ønsker ikke å si noe på nåværende tidspunkt, men viser til pressekonferansen Lucas har innkalt til, skrev kommunikasjonssjef i skiforbundet, Espen Graff, i en tekstmelding til VG mandag.

– Hvorfor vil dere ikke kommentere ja eller nei på om lisensen er frigitt?

– Vi ønsker ikke å uttale oss om noe før Lucas har hatt pressekonferansen, sa Graff da.

Skiforbundet opplyser tirsdag at de «dessverre ikke har noe å meddele» utover mandagens kommentarer.

GLAD: Viaplay-ekspert gleder seg til å se Lucas Braathen tilbake i manesjen. Foto: Lise Åserud / NTB

Alpinlegenden Kjetil André Aamodt mottar nyheten med fornøyelse.

– Det er veldig gledelig at han har lyst til å stå på ski igjen. For meg er det ikke så viktig om han kjører for Brasil eller Norge, egentlig. Jeg syns det er hyggelig at han brenner for det han har trent hele livet for, å være slalåmkjører. Jeg ønsker han hjertelig velkommen tilbake i sirkuset. Jeg gleder meg til å se han igjen, sier Aamodt til VG.

– Hvilket comeback forventer du deg?

– Han er blant de beste i storslalåm. Han kan bli akkurat like god som han var. Han kan vinne slalåmcupen og utfordre Marco Odermatt, sier Aamodt.

Han påpeker at Braathen trolig vil få startnummer 31 i begynnelsen av comebacket, som vil være en ulempe.

– Men så god som han er, trenger det ikke å ha noe å si - men det kan være en utfordring i starten.