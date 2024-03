27. oktober 2023: Lucas Braathen sjokkerer en hel ski-verden med å fortelle at han gir seg.

– For første gang på en årrekke føler jeg meg fri, erklærte Braathen på en enkel pressekonferanse, arrangert av ham selv og faren Bjørn, i Sölden.

Begrunnelsen var «ekstremt respektløs behandling» fra Norges Skiforbund.

Torsdag kommer han til å annonsere at han fortsetter alpintkarrieren som utøver for Brasil på en pressekonferanse på Red Bulls «Hangar 7» i Salzburg.

Braathen har stått mye på ski i vinter. Allerede den dagen fortalte han at han skulle fortsette samarbeidet med Atomic og teste ski for skifabrikken.

I Red Bulls bildeportal ligger det ute bilder av Braathen på ski vinteren 2024 - fra Reiteralm i Østerrike.

I januar begynte også ryktene å gå om «hemmelige treninger».

PÅ SKI: Her er Lucas Braathen på ski i desember i fjor. Foto: Stefan Voitl / www.redbullmediahouse.com

Sveitseren Daniel Yule fortalte til avisen Blick at Lucas Braathen «har gjennomført noen treningsøkter» med grekeren AJ Ginnis og briten Charlie Raposo de siste ukene.

Han la til:

– Hvis jeg hadde avsluttet karrieren min, ville jeg absolutt ikke trent bare tre måneder senere.

Blick konstaterte i en tittel: «Braathen-comeback blir stadig mer sannsynlig».

Avisen snakket også med AJ Ginnis, som sa:

– Lucas trente med meg i østerrikske Hinterreit i desember før nattslalåmen i Madonna di Campiglio. Han gjorde et veldig sterkt inntrykk på meg. Jeg er derfor overbevist om at Lucas vil konkurrere igjen neste sesong.

Lucas Braathen debuterte på catwalken i København i januar. Foto: Fra Lucas Braathens instagram-profil

– Det å kunne fortsette jobbingen for Atomic etter at jeg stoppet min egen alpin-karriere er fantastisk. Det blir spennende å jobbe både på det kreative, samt den tekniske utviklingen, sa Braathen i en pressemelding i desember.

Under Hahnenkamm-rennene i Kitzbühel dukket Lucas Braathen opp med Stetson-hatt og vintermokkasiner.

– Dette er kult, fastslo han overfor Eurosport.

– Jeg jobber med alt mulig fra klesdesign, tester med Atomic, og jobber med noen kule prosjekter med Red Bull, fortalte han da.

Lucas Braathen kom til P3 Gull på Økernsenteret sammen med Hillari. Foto: Annika Byrde / NTB

Ifølge arrangøren bor pappa Bjørn Braathen i Kitzbühel, noe som betyr at Lucas Braathen har et helt spesielt forhold til den østerrikske skimetropolen.

Han var DJ på utestedet BeyondKitz i rennuken.

– Jeg DJ-er ikke så ofte, men hvis jeg blir tiltrukket av konseptet, vil jeg være der. Jeg elsker musikk - det sier seg selv, jeg er halvt brasilianer, sa han i et arrangørintervju.

Lucas Braathen dukket opp med Stetson-hatt i Kitzbühel. Foto: Marco Trovati / AP / NTB

Han hadde house, deep house, afrobeats og latin house i «en uvanlig blanding for Kitzbühel», som han selv uttrykte det.

Dette var noen av bildene som halvt brasilianske Lucas Braathen la ut fra Brasil før jul. Bildet til høyre er fra den bevarte øygruppen Ilhabela. Foto: Fra Lucas Braathens Instagram-konto

Globetrotteren Braathen har også benyttet muligheten til å dra til Brasil, hans andre hjemland. Blant annet har han lagt ut Instagram-bilder fra øygruppen Ilhabela, et reservat med uberørte strender og en spennende regnskog. Mange av strendene kan bare nås med båt.

– Det vakre livet på Ilhabela, skrev han på Instagram.

Lucas Braathen (t.h.) sammen med den britiske alpinisten Charlie Raposo under Kitzbühel-rennene. Foto: Joerg Mitter / Red Bull Content Pool

Lucas Braathen er som kjent opptatt av moter, og som han selv fortalte i Kitzbühel har han drevet mye med design siden han la opp.

Etter det VG forstår har Braathen vært mye i motemetropolen Milano.

​I slutten av januar var han på plass i København da moteskapere fra inn- og utland presenterte høst- og vinterkolleksjonene for 2024 på catwalken.

Da J. Lindeberg hadde sitt show, var det Lucas Braathen (23) som avsluttet, iført mørkerosa bukser og en åpen, lang, svart frakk - og ellers ingenting på overkroppen.

– Jeg må jo si at det å close på debuten sin er fantastisk. Det var kjempedeilig å kjenne at man lever på den måten igjen. Har savnet det, fortalte han til MinMote.

– Jeg kan eksperimentere og utfordre meg selv slik som jeg føler for, og jeg gror for hver dag som går. Det er en herlig følelse, fortsatte Braathen til det VG-eide nettstedet.

Braathens catwalk-debut nådde til og med til den britiske tabloidavisen The Sun.

Det har vært full fart for Lucas Braathen også etter at han i slutten av oktober sensasjonelt la opp rett før sesongstart. Foto: Stefan Voitl / Red Bull Content Pool

Han var også å se på den røde løperen i P3 Gull i november, samt flere gjeve motetilstelninger, ifølge MinMote.

Lucas Braathen skal presentere sin skifremtid i en Red Bull-arrangert pressekonferanse i Salzburg torsdag.

I et intervju med nettopp Red Bull i februar 2023 da Braathen at han henter inspirasjon fra sine venner som er kunstnere, musikere og fotografer. Han fastslo at Steve Jobs var hans rollemodell - både i og utenfor skisporten. Hvorfor?

– Fordi han motarbeidet alle de strenge reglene som var i datidens konservative dataindustri. Han brøt ut og satset på det han trodde på, svarte Braathen.