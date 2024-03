132 dager etter at han la opp annonserte Lucas Braathen torsdag at han gjør comeback som alpintutøver for Brasil.

Norges Skiforbund har frigitt Braathen fra FIS-lisensen.

– Da Lucas offentliggjorde at han skulle legge opp, var alle enige om at det var mange år for tidlig, og vi erkjente at det helt sikkert var ting vi kunne håndtert bedre. Nå er vi glade for at Lucas kommer tilbake til World Cup-sirkuset. Det er bra for interessen når de beste utøverne er med, sier skipresident Tove Moe Dyrhaug i en pressemelding.

SKIPRESIDENT: Tove Moe Dyrhaug. Foto: Terje Pedersen / NTB

Claus Johan Ryste, sportssjef i alpint, uttaler seg også i pressemeldingen.

– Vi er glade for at Lucas er tilbake på ski. Vi skulle gjerne sett han representere Norge, men vi respekterer at han har tatt valget om å konkurrere for Brasil. Vi har på forespørsel om nasjonsbyttefrigitt Lucas sin FIS-lisens. Det er endelig opp til FIS Council å godkjenne nasjonsbyttet, men det tror vi er en formalitet. Vi ser frem mot å konkurrere mot Lucas i løypene til vinteren, sier sportssjef i alpint, Claus Johan Ryste.

Lucas Braathen sa følgende om overføringen av FIS-poeng og lisens på torsdagens pressekonferanse:

– Norges Skiforbund lar meg overføre FIS-poengene til Brasil. Jeg vil uttrykke min takknemlighet for det, sier Braathen.

Braathen har hatt samtaler med tidligere lagkamerater og lagkamerater fra Norge. Han håper at hans overgang til Brasil ikke vil skade den personlige relasjonen til de norske.

– Jeg har kun et mål og et ønske: Det er at jeg kan gå inn i dette kapittelet ved at vi er like gode venner som før - og at vi kan skille dette valget, sier Braathen.

– Vi er sportslig skilt, jeg er på et annet lag og trener i ulike grupper. Det har vært klinkende klart. Det har vært viktig at det er en sterk klarering.