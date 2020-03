Har isolert korona-smittet beboer på sykehjem

En beboer på Ternevig omsorgssenter er smittet av korona. Flere ansatte og beboere har blitt testet.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Kommuneoverlege Dagfinn Haarr, kommunedirektør Camilla Dunsæd og ordfører Jan Oddvar Skisland svarte på spørsmål under en livesending hos Fædrelandsvennen onsdag. Foto: Jacob J. Buchard

KRISTIANSAND: Under en direktesending på fvn.no onsdag opplyste kommuneoverlege Dagfinn Haarr at en person på et sykehjem i Kristiansand er smittet av koronaviruset.

Dette er det første tilfellet som er registrert på et sykehjem i kommunen.

– Ikke dramatisk

– Jeg snakket med sykehjemmet, og det ser ut til at de har gjort alt rett. Det betyr at vedkommende fikk luftveissymptomer, så ble vedkommende isolert og personalet iførte seg smittevernutstyr, så etter å ha snakket med sykehjemmet fikk jeg betydelig lavere skuldre. I dette tilfellet virker det ikke spesielt dramatisk, sa Haarr under sendingen.

Se Fædrelandsvennens sending om koronakrisen i Kristiansand her.

Senere onsdag opplyste Kristiansand kommune på sin egen hjemmeside at det er en beboer på Ternevig omsorgssenter i Vågsbygd som er smittet.

Fædrelandsvennen har vært i kontakt med enhetsleder for Ternevig, Kari Beate Johnsrud, samt virksomhetsleder for omsorgssentre i Kristiansand kommune, Anne Sofie Hellebø.

Ble syk i forrige uke

Verken Johnsrud eller Hellebø ønsker å gi mer informasjon.

– I denne situasjonen må vi holde ryddighet i hvem som sier hva. Det blir mest riktig at du tar kontakt med den øverste ledelsen. Dette er ganske nytt for oss og vi må sjekke ut en del ting, sier Hellebø.

Ifølge Dagfinn Haarr ble den smittede beboeren isolert straks det oppsto symptomer. Dette skal ha skjedd i slutten av forrige uke.

– Da ble det satt opp et fullt smittevernregime som også innebærer alle ansatte som har vært i kontakt med vedkommende, opplyser Haarr på kommunens hjemmeside.

Han sier at kommunen har god kontroll på situasjonen.

Har testet flere

Flere beboere og ansatte har blitt testet. Svarene på disse prøvene foreligger ikke.

Kommunen opplyser at den aktuelle beboerens pårørende er kontaktet. Sykehjemmet er også i ferd med å kontakte pårørende til andre beboere på den aktuelle avdelingen.

Kristiansand kommune har 14 omsorgssentre med totalt 840 langtidsplasser. De fleste tilhører høyrisikosonen med en alder mellom 70 og 100 år.