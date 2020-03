Siste om korona­krisen i Kristian­sand. Se vår direkte­sending nå.

Det første koronatilfellet på sykehjem i Kristiansand er onsdag registrert. Se vår direktesending fra Fædrelandsvennens lokaler på Torvet nå.

KRISTIANSAND: Klokken 11 i formiddag møtes ordfører Jan Oddvar Skisland, kommunedirektør Camilla Dunsæd og kommuneoverlege Dagfinn Haarr til tv-sending på fvn.no om koronasituasjonen i Kristiansand.

Der opplyser Dagfinn Haarr om at det onsdag er registrert det første koronatilfellet på sykehjem i Kristiansand.

– Jeg snakket med sykehjemmet, og det ser ut til at de har gjort alt rett. Det betyr at vedkommende fikk luftveissymptomer, så ble vedkommende isolert og personalet iførte seg smittevernutstyr, så etter å at ha snakket med sykehjemmet fikk jeg betydelig lavere skuldre. I dette tilfellet virker det ikke spesielt dramatisk, sier Haarr.

