Haarr om de strenge tilta­kene: – Etter påske må det skje noe

Det første koronatilfellet på sykehjem i Kristiansand er onsdag registrert. Og Dagfinn Haarr mener det må skje noe med de rigide tiltakene etter påske Det kom fram i Fædrelandsvennens direktesending onsdag. Se sendingen i opptak her.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Leserne mener 32 Comments Icon

KRISTIANSAND: Klokken 11 i formiddag møttes ordfører Jan Oddvar Skisland, kommunedirektør Camilla Dunsæd og kommuneoverlege Dagfinn Haarr til tv-sending på fvn.no om koronasituasjonen i Kristiansand.

Der opplyste Dagfinn Haarr at det onsdag formiddag ble registrert det første koronatilfellet på et sykehjem i Kristiansand.

Se sendingen i opptak i videovinduet over.

– Jeg snakket med sykehjemmet, og det ser ut til at de har gjort alt rett. Det betyr at vedkommende fikk luftveissymptomer, så ble vedkommende isolert og personalet iførte seg smittevernutstyr, så etter å at ha snakket med sykehjemmet fikk jeg betydelig lavere skuldre. I dette tilfellet virker det ikke spesielt dramatisk, sier Haarr.

– Skummelt å knipe igjen for mye

Kommuneoverlegen fikk også spørsmål om hva han tenker om at FHI frykter «store negative ringvirkninger» av regjeringens nye, strenge koronastrategi.

– Det er skummelt hvis man kniper for mye igjen, for da har man det gående med svære tiltak som vil være svært plagsomme for store deler av befolkningen og relativt liten del av befolkningen blir immun. Å knipe igjen helt har svære negative konsekvenser. Den diskusjonen vil jo gå de neste ukene, og jeg er veldig spent på resultatet, sier Haarr.

Ordfører Jan Oddvar Skisland (t.h.), kommunedirektør Camilla Dunsæd og kommuneoverlege Dagfinn Haarr under onsdagens tv-sending på fvn.no om koronasituasjonen i Kristiansand. Foto: Jacob J. Buchard

Han mener det er greit å holde ut til påske, og ha det som en «limit».

– Det tror jeg statsministeren også synes er greit å forholde seg til, men etter påske må det skje noe. Denne strategien med å knipe igjen kommer et etter hvert til å miste oppslutning blant folket. Per i dag er det 90 prosent som støtter tiltakene, men jo lenger tiden går jo flere kritiske røster vil det komme, og det blir vanskelig å opprettholde en så rigid tilstand i befolkningen, sier Haarr og legger til at det etter påske må legges opp til et «kontollert oppslipp».

Kritisk for næringslivet

I sendingen ble ordfører Jan Oddvar Skisland blant annet utfordret på å si noe om situasjonen for næringslivet i Kristiansand.

– Jeg ser at det er mange som sliter tungt. Det er kritisk, sa han og la til at det nå vurderes å gi betalingsutsettelse av kommunale avgifter til bedrifter og selvstendig næringsdrivende.

I tvil om effekten

Både Skisland og Haarr ble utfordret til å si noe om det mye omtatlte hytteforbudet:

– Jeg er i tvil om det er det mest effektive tiltaket, sa Skisland som likevel er klar på at kommunen følger retningslinjene som er gitt av regjeringen.

Dagfinn Haarr sa allerede tirsdag sin mening om hytteforbudet og mente det er gjort i panikk.

Les også Delte meninger om hytteforbud i påsken: – Gjort i panikk

– Forbausende stille

Haarr svarte ellers følgende på spørsmål om smittesituasjonen i Kristiansand:

– Det er forbausende stille og fredelig. Vi har nesten ikke hatt noen nye smittetilfeller på de siste tre-fire dagene. Det har med vårt testregime å gjøre, men det er en rar stille før stormen-følelse, sa Haarr.

– Det er forbausende stille og fredelig nå. Jeg opplever at vi er akkurat i rute. Det føles som stille før stormen. Jeg vil ellers berømme Kristiansand kommune for arbeidet de gjør, panikken har ikke tatt kommuneledelsen, sier Haarr.

Les også Mener kommunalt ansatte må permitteres

Kommunedirektør Camilla Dunsæd under onsdagens tv-sending. Foto: Jacob J. Buchard

Vil omskolere kommuneansatte

Kommunedirektør Camilla Dunsæd er sjef for det som er Sørlandets største arbeidsplass med rundt 9000 ansatte. Hun sier at flere av dem nå vil bli omskolert til å jobbe innen helse og mestring:

– Helse og mestring må forberede seg på å ta imot betydelig flere som er for syke til å være hjemme. Vi jobber tett med sykehuset, og både de og vi må øke kapasiteten. I den forbindelse er det aktuelt å omskolere ansatte i kommunen til å jobbe innen helse og mestring. Mange vil bli omskolert nå til å jobbe der behovet er størst, sier Dunsæd.

Hun utelukket heller ikke at permitteringer kan bli aktuelt.

– Tiltakene har påvirket oss veldig, erkjenner hun.