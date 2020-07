Regje­ringen ønsker flere ladesta­sjoner

Regjeringen konstaterer at det blir flere elbiler og at behovet for ladestasjoner øker. Nå blir reglene for etablering av ladestasjoner klarere.

fullscreen next Stadig flere elbiler øker behovet for ladestasjoner. 1 av 2 Gorm Kallestad / NTB scanpix

– Det blir flere elbiler og vi trenger flere ladestasjoner. Da er det viktig at saksbehandlingen blir så enkel som mulig. Derfor har vi laget et rundskriv som klargjør reglene for etablering av ladestasjoner, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H).

Ved inngangen til 2020 var det 260.000 elbiler på norske veier, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. Dette er en økning på 33 prosent fra året i fjor.

– Det er ingen grunn til å tro at denne veksten vil stoppe opp. Behovet for ladestasjoner er derfor stort, men mange er usikre på reglene, sier Astrup.

Rundskrivet gir ifølge Astrup gode råd om hvordan kommuner, bensinstasjoner, kjøpesentre og andre som trenger ladestasjoner, kan gå fram. Departementet slår i rundskrivet fast at ladestasjoner må anses som nødvendig teknisk utrustning til parkeringsplasser. Som hovedregel vil det derfor være adgang til å etablere ladestasjon alle steder som er avsatt til parkering i arealplan.

Rundskrivet skal også bidra til å gjøre det enklere for kommunene å vurdere om en søknad om å sette opp ladestasjon krever byggesøknad. Kommunene oppfordres dessuten til å sikre at det etableres tilstrekkelig med ladestasjoner gjennom planlegging etter plan- og bygningsloven. Ifølge departementet kan det enkelt skje ved at kommunen gir bestemmelser om en prosentvis andel ladestasjoner, eller fastsetter antallet ladestasjoner når det reguleres til parkering.