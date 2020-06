Har solgt 1764 Nissan Leaf

Ni av de ti mest solgte bilmodellene i Kristiansand hittil i år er elbiler. Elbilandelen blant nye biler er på 53,5 prosent etter årets fem første måneder. Nissan Leaf er mest solgte elbil siden lansering i 2011.

Thor Harald Foss, daglig leder ved Sørlandets Bilsenter, har sammen med kolleger solgt 1764 elektriske Nissan Leaf siden bilen ble lansert i 2011. Foto: Tor Mjaaland

Men etter årets fem første måneder er det storbilen Audi e-tron som topper foran gjengangerne Volkswagen e-Golf og Nissan Leaf. Bare Skoda Octavia, dieselbilen som stadig holder stand, blander seg inn i elbilgjengen med en åttendeplass.

Thor Harald Foss, daglig leder hos Sørlandets Bilsenter, er vinneren i elbilmarkedet på Sørlandet gjennom tidene. Storsuksessen Nissan Leaf ble lansert i 2011, og så langt har han sammen med kolleger levert ut 1764 Nissan Leaf. Nummer to blant elbilene i Kristiansand er Volkswagen e-Golf med 1521 biler.

Et eventyr

– Leaf har vært et eventyr siden den dukket opp, og fortsatt selger den godt, sier Foss som er inne i tiende året som elbilselger. Han tror elbilandelen fortsatt vil øke, men peker på at det er viktig at incentivene for å velge elbil videreføres.

Da Leaf ble lansert, var det ikke mange konkurrenter på elbilbanen. Nå flommer det over av nye modeller, og mange er i vente. – Med flere modeller å velge mellom, med lengre rekkevidde og mer plass, er jeg overbevist om at stadig flere velger elbil, sier Foss

Audi e-tron er mest solgte bilmodell i Norge og i Kristiansand etter årets fem første måneder. Foto: Tor Mjaaland

Elektrisk suv

– Trodde du på en slik elbilutvikling?

– Ja, jeg gjorde faktisk det allerede tidlig. Jeg sa til kolleger og kunder: «Bare vent og se, elbilene blir en knallsuksess». Og slik har det gått, sier den erfarne elbilmannen som har følgende forklaring på Leaf-suksessen:

– Den er svært driftssikker, har bra med plass til folk og bagasje og riktig pris. Og så er den jo flott å se på, mener mannen som gleder seg til neste elbil ut fra Nissan-konsernet:

– I løpet av sommeren vises suv-en Nissan Ariya frem, i størrelse mellom X-Trail og Qashqai. Vi er lovet klasseledende rekkevidde og hengervekt og tror dette blir en ny «Leaf-suksess», sier daglig leder hos Sørlandets Bilsenter som også har solgt en god del elektriske Nissan NV som vare- og flerbruksbil.

Han forteller at Nissan lover 12 biler med elektrisk drivlinje i løpet av de neste 18 månedene. Det sier mye om elbilsatsingen blant bilprodusentene.

Volkswagen e-Golf er nummer to på registreringsstatistikken i Kristiansand etter årets fem første måneder. Foto: Tor Mjaaland

Elektrisk dominans

Tilbake til registreringsstatistikken i Kristiansand for årets fem første måneder. Etter Audi e-tron, e-Golf og Leaf følger Hyundai Kona, Renault Zoe, Skoda Citigo, BMW i3, Skoda Octavia (diesel), Tesla Model 3 og Hyundai Ioniq. Alle er altså elbiler med unntak av Skoda Octavia.

Nå skal det i rettferdighetens navn sies at ved utgangen av mai lå også Volvo V60 på delt tiendeplass sammen med Ioniq. Ei uke ut i juni er Ioniq alene på tiendeplassen. De aller fleste eksemplarene av V60 er plug in hybrider med mulighet til mye lokalkjøring på strøm.

Mai måned ble preget av koronanedstengingen når det gjelder nybilregistreringen. Lokalt var nedgangen på 34,7 prosent, på landsbasis ned 39 prosent sammenliknet med mai i fjor.

Nye kontrakter

Noe av nedgangen skyldes mangel på tilgjengelige bilmodeller etter at de fleste bilfabrikkene stanset produksjonen. Flere forhandlere melder nå om godt salg i form av nye kontrakter i mai og første del av juni.

Etter Audi-seier i månedene forut, var det nå tilbake til mer «normale» tilstander med Volkswagen som mestselgende bilmerke. På plassene bak fulgte Audi, Toyota og Volvo.

Ser vi samlet på årets fem første måneder er det samme trioen på topp, men her fulgt av BMW på fjerdeplass og Skoda og Hyundai deretter. Sistnevnte høyt oppe takket være høyt salg av elbiler, Skoda er dieselvinneren som den siste tiden har fått drahjelp på registreringsstatistikken av lille elektriske Citigo. Den tsjekkiske bilprodusenten venter på suv-en Enyaq som har fått svært gode tilbakemeldinger fra de som har testet den. Enyaq dukker opp i Norge rundt årsskiftet.