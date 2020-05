Enorm interesse for elektriske Enyaq

Skoda har lansert sin lille elbil Citigo. Mange venter på storebror, den elektriske suven Enyaq iV. Rundt årsskiftet starter utleveringen av elbilen med rekkevidde opp mot 500 km.

Slik ser en lettere kamuflert utgave av elektriske Skoda Enyaq iV ut. Foto: Skoda Auto

Tor Mjaaland

– Interessen for bilen er rett og slett formidabel. Vi har nærmere 300 som har satt seg på reservasjonslisten bare hos oss, sier daglig leder hos G-bil i Sørlandsparken, Tor Erik Røed. Han har selv sett bilen 99 prosent ferdig og lover at de mange interesserte ikke blir skuffet.

– Sammen med Octavia, som kommer i helt ny versjon tidlig på høsten, blir Enyaq IV Skodas klart viktigste bil i tiden fremover, sier Røed.

Etter mange visninger av konseptutgaven Vision iV, har nå Skoda sluppet de første bildene av Enyaq, en bil noen utvalgte journalister fikk prøve for et par måneder siden. Tilbakemeldingene fra disse har vært svært positive. De beretter om en lettkjørt, stillegående, romslig og velutstyrt elbil.

Daglig leder hos G-Bil, Tor Erik Røed, har aldri opplevd en så voldsom interesse for en ny bil som for elektriske Skoda Enyaq iV. Foto: Tor Mjaaland

Bilen får bagasjevolum på 585 liter, mulighet for hengervekt på 1200 kg, takstativ, hurtiglading opp til 125 kW, valg mellom tre batteripakker og bakhjuls- eller firehjulsdrift.

Skoda Enyaq iV blir 4,65 meter lang og dermed rundt 25 cm kortere enn storsuksessen Audi e-tron.

Prisen er ennå ikke klar, men Skoda har som kjent tradisjon for å prise svært nøkternt. Vi tipper at billigste utgave vil ligge under 400.000 kroner. Men også for Skoda spiller den usikre valutasituasjonen inn med en svak norsk krone og sterk euro.

Her er den elektriske suven fra Skoda, Enyaq iV, fotografert bakfra. Riktignok i kamuflert utgave. Foto: Skoda Auto

Kamuflert

– Vi vet at det er mange kunder som har ventet lenge på å få mer bekreftet informasjon om bilen. I den krevende tiden vi alle står i nå, er det ekstra gøy å endelig kunne dele mer informasjon, og å kunne vise de første bildene av den kamuflerte prototypen, sier Thomas Meiner, direktør for Skoda Norge i Harald A. Møller AS.

Konseptbilen Vision iV ble presentert som en suv med kupe-liknende linjer. Bildene av den delvis kamuflerte Enyaq iV viser at den har et mer tradisjonelt suv-design, skriver Skoda i en pressemelding.

– Selv om verden har stoppet opp en stund nå, ser det heldigvis ikke ut til å ha påvirket fremdriften nevneverdig. Vi gleder oss veldig til verdenspremieren og til å vise frem bilen til våre kunder, sier Meiner.

Først til Norge

Enyaq iV får tre forskjellige batteripakker på henholdsvis netto 52, 62 og 82 kWh. Rekkevidden spenner fra 340 til 500 km, motorene fra 109 kW til 225 kW.

Selv om Enyaq iV er klart mindre enn storebror Kodiaq, så hevder Skoda at den innvendige plassen faktisk kan måle seg med den du finner i Skodas største suv. Bagasjerom på 585 liter er jo svært bra.

– Norge er, sammen med Tsjekkia og Tyskland, landet som får bilen først, og vi er et høyt prioritert marked. Vi gleder oss veldig til verdenspremieren og er helt sikre på at Enyaq iV kommer til å levere på alt det du forventer av en Skoda i dag og mye mer, uttaler direktør i Skoda Norge, Thomas Meiner i pressemeldingen.