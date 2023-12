I stedet problematiserer kommunikasjonssjefen etterprøvbar informasjon fra Motvind Sørvest og forteller fortsatt ikke hele sannheten.

Fjellstad er opptatt av «dokumentasjon og etterrettelighet» og hevder fotavtrykket av vindkraftverk er ca. 3 prosent og «resten av arealet kan brukes akkurat som før…». Men ifølge NVE er «Direkte påvirket areal = planområde» og rettslig relevant for retten til å oppholde seg der. Allemannsretten blir kraftig redusert – det må være adgang forbudt i anleggsperiode og ved fare for iskast, og generelt er utøvelsen kraftig verdiforringet grunnet terrenginngrep, enorme installasjoner, blinkende lys, støy og skyggekast i og utenfor planarealet. Det er ironisk at Fvn bruker artikkelbilde av skiløyper i nydelig natur. Figuren under viser reell påvirkning.

Påvirket areal – dominans vindkraft på Gautestad. Foto: sivilarkitekt Bård Sverre Solem

Fjellstads kommentar til verdiforringelse for boliger inntil 6 km fra vindkraftverk er: «Vi tror på en motsatt effekt på Gautestad. Årsaken er at hytteeierne vil få en rekke fordeler...». Hytteeiere i Sirdal fikk erstatning grunnet verdiforringelse, men gleden ved å bruke hytta var borte. Og de tapte retten til å klage på framtidige ulemper, mens støyproblemene fortsetter.

NVEs støyretningslinjer er generelle og ikke tilpasset norsk topografi. I Sirdal er grender og familier splittet som følge av vindkraft, trusler og sjikane er en del av bildet. «Kraft til kostpris», også «dersom det ikke blåser», er fordelen som oppveier alle ulemper på Gautestad. Hva inngår i kostpris, hvordan er prisregulering, varighet og oppsigelse av avtale? Hva skjer ved havari, ved salg av hytte, av konsesjon – og hva med konkurs? Dersom Zephyr er sikre på verdiøkning, burde de ha garantert det.

Tove Rasmussen Styreleder, Motvind Sørvest

Kommentaren til NRKs Ikke så bra for klima som vi tror, er «vi er opptatt av å påvirke naturen så lite som mulig». På Haramsøya bygget Zephyr vindkraft på øyas eneste fjell mot innbyggernes vilje, med mangelfulle konsekvensanalyser og antakelig lovstridig ødeleggelse av verneområder for fugl.

Økosystembasert forvaltning er grunnlaget for norsk natur- og ressursforvaltning. Generelt kreves da sammenhengende økosystemer, sammenhengende naturområder. Vindkraft fraksjonerer områder.

Utvinning av REE (Kina) til bruk i magneter i turbinenes generatordel er naturødeleggende, men kan også ødelegge CO2-regnskapet. 1 prosent økning i fornybar energi kan gi 0,9 prosent økning(!) i klimagassutslipp iht. nyere vitenskapelig publikasjon. En annen «klimabombe» er den ekstremt potente isolatorgassen SF6 som kan slippe ut fra turbin ved havari eller brann. En vindturbin inneholder 1000-1500 liter gir- og hydraulikkolje, utslipp i naturen skjer. Utslitte og kasserte vinger legges i søppelfyllinger. Forut for det har vær og vind slitt av overflatebelegg og struktur inneholdende hormonhermere og evighetskjemikalier – det havner i natur og i drikkevann. Bransjen hevder problemet er minimalt, men en ny rapport fra Miljødirektoratet indikerer at problemet kan være betydelig større. Kanskje Zephyr kan forklare hvordan beredskap ved brann, forurensing og for el-systemet ivaretas?

«Som utbyggere kreves det at vi kan dokumentere fordeler og ulemper ved å bygge vindkraftverk», sa Fjellstad. Jeg ser en fordel, den handler om økonomisk gevinst for Zephyr. Vi har nettoeksportert 18,3 TWh så langt i år, prisene er høye og markedet umettelig. Ulemper har jeg herved hjulpet et stykke på vei med.

Men saken er jo at innbyggere og kommunestyre har sagt nei! Respekter et demokratisk vedtak!