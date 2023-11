I skrivende stund er innlegget, som ble publisert den 18. november, delt fire ganger og likt av 110 personer. Årsaken er at undertegnede, sammen med kollegaer i Zephyr, har luftet et forslag om noe så ufarlig som å utrede fordelene og ulempene ved å etablere en vindpark i heiene på Gautestad.

I innledningen til arbeidene ønsket vi å etablere et samarbeid med hytteeierne for å se på hvordan en vindpark på best mulig måte kan kombineres med deres friluftsaktiviteter og rekreasjon. Denne kombinasjonen er mulig, selv om det visuelle utrykket i heiene naturligvis vil endres. Med økt fremkommelighet i terrenget som en følge av etableringen av vindparken, er vår erfaring at også flere får tilgang til naturen og kan ta del i flotte naturopplevelser.

Enkelte frykter for skiløypene sine. Kai Kyllingstad er en som flittig har ytret denne bekymringen. Dette er imidlertid en ubegrunnet frykt. Med en vindpark på Gautestad vil løypenettet faktisk kunne utvides kraftig. Varmetråder i turbinbladene og god avstand mellom turbiner og til hytter vil gjøre at det verken er fare for iskast inn i skiløypene eller sjenerende lyd til hyttene. Varmestue til å varme seg i og grille pølser, samtidig som man har gode samtaler om grønn energi rundt turbinene kan bli en realitet. Samtaler om hvordan vi i alle år har høstet av naturen med dyrking av grønnsaker, korn og fòr kan nå utvides til samtaler om hvor fantastisk det også er å høste av naturen i 200 meters høyde. Denne gangen ved å produsere grønn energi. Alt dette samtidig som vi også bevarer skogen under, bedriver friluftsliv, jakt og fiske, slik vi alltid har gjort det. Nå bare med et annet synsinntrykk. Bygget riktig er det godt naturvern i å etablere vindparker som gir grunneiere annen inntekt enn og måtte drive skogen med flatehogst og det som verre er for det biologiske mangfoldet.

I selvransakelsens time, når jeg virkelig skal kjenne etter og spørre meg selv: Gjorde jeg mitt aller beste for å overlevere kloden i en så god stand som mulig til mine etterkommere? Når den timen kommer; ja, da håper jeg å kunne se tilbake på tolv flotte turbiner som produserer grønn energi på Gautestad. I tillegg håper jeg disse har bidratt til økt velferd for alle innbyggerne i Evje og Hornnes kommune. Jeg håper også at jeg ser tilbake på hytteeiere som var rause nok til å dele litt av sin velferd ved at de aksepterte å se et fåtall turbiner mens de nøt naturen i skiløypene, samtidig som de kjente på den gode følelsen det er å ha støttet opp om noe som var større enn dem selv; nemlig å bedre forutsetningene for de kommende generasjonene. Ikke minst håper jeg å kunne huske de lokale politikerne som var modige nok og stod opp for velferden i kommunen, klimaet og våre etterkommere. I første omgang ved at de utøvde sin plikt som folkevalgt og forvalter og sa ja til en utredning av prosjektet, og hvor de senere tok en kvalifisert beslutning basert på fakta og ikke følelser.

Personlig trives jeg best i 27-28 graders vann. Derfor inviterer jeg gjerne både han som foreslår å koke meg og Kai Kyllingstad til en hyggelig samtale i en varm badestamp hvor vi i fellesskap kan koke sammen gode løsninger til felleskapets og samfunnets beste.