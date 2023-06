Hvordan er det sønnen til banksjefen, og sønnen til taxisjåføren skal bli kjent?

Jeg gikk på Slettheia skole. Her vokste jeg opp med masse forskjellige folk fra mange ulike kulturer, religioner og nasjonaliteter. Det har gjort at jeg har blitt mer åpen for andre kulturer, og utviklet aksept for ulike syn og interesser.