BLOGG: Det var da jeg prøvde ei kokkejakke som jeg måtte ha til kokkelinja ved Sam Eyde videregående skole at jeg virkelig skjønte hvor ille det sto til med meg.

Jenta jeg så i speilet kjente jeg ikke igjen, og tårene trillet. Jakka var i størrelse 58, og den siste knappen fikk jeg ikke kneppet igjen. Jeg skammet meg over det jeg så i speilbildet, men samtidig var jeg glad i den usikre og altfor store jenta som jeg var. Det var på høy tid å ta grep.

Jeg har hatt en vanskelig barndoms- og ungdomstid. Det har vært mye trøste- og overspising. Da jeg virkelig bestemte meg for å endre livsstil, var jeg veldig motivert, men også redd for at motivasjonen skulle forsvinne og at jeg igjen ville mislykkes.

Mye støtte fra mamma

Mamma var en kjempegod støttespiller, og ga meg håp om at jeg ville greie dette. Før jeg la om livet mitt ble jeg kjempesint om noen av mine nærmeste spurte meg om å gå tur, eller om jeg hadde tenkt på å endre spisevanene mine. Det var så sårt for meg og jeg følte meg hjelpeløs.

Mamma trente styrke, og det ville jeg også prøve. Jeg startet forsiktig for meg selv i hjørnet med få repetisjoner i håp om at jeg ikke ble sett. Jeg følte en stor skam, og orket ikke å se meg selv i speilet mer.

Men så fort kiloene rant av og jeg så resultater skritt for skritt ble jeg avhengig av å trene og ingen kunne stoppe meg. Dette skulle jeg klare på egen hånd, og jeg ville absolutt ikke ha slankeoperasjon. Selv om jeg fikk kommentarer av andre som «det er bra du prøver!».

Halverte kroppsvekten på tre år

Mange ganger slet jeg med litt med dårlig tålmodighet, men tenkte at det går riktig vei så jeg fortsatte og stolte på prosessen. Det tok meg tre år med mye disiplin og trening for å halvere kroppsvekten til de 65–67 kiloene som jeg veier i dag. Siden den gang har jeg følt meg som et nytt menneske. Jeg hadde aldri trodd at trening og sunn livsstil skulle bli så viktig for meg, og jeg ønsker å inspirere så mange som mulig. Overvekt og vektnedgang er en kamp, men man har valget om å ikke gi opp.

Jeg har fått utført bukplastikk, for når man går ned veldig masse i vekt, blir det også mye løs hud. Jeg har fortsatt litt løs hud på armene og beina, men jeg tenker at ingen er perfekte og det aller viktigste er at en selv føler på velvære og trener fordi det føles godt for kropp og sinn.

Jeg har aldri gått på noen dietter eller fått noe veiledning fra PT for å gå ned så mye. Jeg ville ha noe å leve etter slik at jeg kunne holde vekten ved like, altså en varig livsstilsendring.

Spiser sunt og variert

Det var veldig uvant å endre på kostholdet, men jeg forandret det litt etter litt slik at jeg ikke skulle bli lei med en gang. Havregrøt var noe jeg absolutt ikke likte, men som jeg elsker å spise i dag. Jeg spiser variert nå, men starter alltid dagen med havregrøt og en banan. Jeg passer på å spise fiberrikt, proteinrikt og drikke rikelig med vann.

En cheatday må jo så klart til! Det er viktig med balanse og kose seg litt med god samvittighet. Mamma og storebroren min hjalp meg med trening i starten, for jeg hadde null peiling. Etter hvert fant jeg selv ut hva som funket best for meg. Diett har jeg ikke så veldig sans for. Før konkurranser er det jo greit nok, men jeg hadde aldri klart å veie maten min og telt kalorier resten av livet mitt.

Spisevanen min før min nye livsstil var elendig. Jeg spiste sjokolade, bakervarer og drakk sjokolademelk hver eneste dag. Jeg spiste enormt mye usunn mat og følte meg aldri mett. Det ble mye isolasjon og trøstespising. Det var det som gjorde meg glad før. I dag blir jeg glad over av å spise masse bær, frukt og gode, sunne middager. Det må være fargerikt og smake godt, samtidig som det skal være sunt. Min favorittrett er kylling i tandoori eller kyllingwraps.

Jeg trener styrke fem ganger i uka, med to hviledager for restitusjon og går noen fine turer i skogen når jeg ønsker det. Trivsel for meg mht. trening og kosthold er svært viktig. Treningsstudioet er der jeg får alenetid, og det funker som den rene terapi for meg.

Fortsatt utfordringer

Jeg har virkelig lagt sjelen min i denne forvandlingen. Man må være en fighter, og jeg kommer aldri til å gå tilbake til gamle uvaner og føle meg fanget i min egen kropp igjen. Jeg sliter mye med prolaps som jeg fikk etter mye overbelastning, og var innlagt på sykehus i en liten periode sommeren 2018 fordi jeg fikk lammelser i begge beina, men jeg tar én dag av gangen og gjør mitt beste for å holde meg i god form.

Støttespillere rundt meg betyr også veldig mye. Vi trenger alle støtte og ros. Det er viktig å bygge hverandre opp! Motivasjonen kommer alltid til å være der. Jeg fortsetter fordi jeg har lagt all sjela i dette og vil aldri føle meg fanget i min egen kropp igjen. Da jeg var overvektig, føltes det som om jeg var i et fengsel. Mine ambisjoner nå er å inspirere så mange som mulig. Jeg føler meg som den samme meg i min «nye kropp». Det tar tid å vende seg til dette etter lang tid med overvekt. Men ting er mye lettere og jeg isolerer meg ikke mer.

Sett deg mål!

Jeg vil råde andre som er i samme situasjon som jeg var i å være glad i seg selv, sette seg mål og gå 110 prosent inn for dette og ikke sammenligne seg selv med andre. Se deg selv i speilet. Det er den personen du skal konkurrere mot. Ikke vær redd for å gå på treningsstudio, man er jo der for å gjøre en forandring! Ikke tro at alle ser ut som fitness-modeller. En vei må alle starte, så bare stå på og tenk at du skal gjøre dette for ditt eget beste.

Mine fem beste tips for å endre livsstil og gå ned i vekt

1. Trene styrke/ gå tur fire-fem ganger i uka

2. Drikke rikelig med vann.

3. Kutte ut sukkeret, og kose seg med måte av og til

4. Spise proteinrikt, fiberrikt, spise nok grønnsaker og begrense porsjonene.

5. Gjøre små forandringer litt etter litt for å bli vant til å leve en sunn livsstil resten av livet, og lytte til kroppen.

Min Instagram-konto er madelen.madisen

