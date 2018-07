Fra rusmisbruk og overvekt til en sunn livsstil

Som 13-åring drakk jeg alkohol for første gang. Det var kjærlighet fra første stund. Jeg fortalte bestevenninnen min at «dette må du prøve, det er skikkelig bra!" Hun ønsket ikke å drikke alkohol, og vi gled fra hverandre. Jeg fikk meg nye venner og en kjæreste som drakk ofte og hadde dårlig innflytelse på meg.

Da jeg var 16 år, hadde det gått for langt. Foreldrene mine hadde ingen kontroll på meg, og jeg hadde mistet helt respekten for dem. I mitt første første år på Kristen videregående skole Sør i Lyngdal ble jeg utvist fra internatet i ei uke, og da sendte mamma og pappa meg til St. Hansgården i Kristiansand.

Etter noen dager der var det meningen jeg skulle dra hjem igjen og det var noe jeg ikke ønsket, for da viste jeg at jeg kom til å begynne med hardere rus enn alkohol. Jeg valgte da å flytte i fosterhjem. Jeg havnet hos ei fostermor i Kristiansand, bodde der i 2,5 år og flyttet ut da jeg var 19. Da var det frihet og full rulle som aldri før. Jeg var ute på puber både i uka og helger, og ble etter hvert temmelig aggressiv. Jeg hadde ei venninne som også slet med rus, og jeg kjørte henne inn i behandling på Samtun i Telemark.

Møtte samboer på rusklinikk

Fire måneder senere var det min tur. Da hadde jeg fått nok. Jeg hadde nylig blitt tatt for fyllekjøring og hadde kræsjet i eksens bil. Jeg hadde i mange år slitt mye med angst, depresjon, ensomhet og svært lav selvfølelse. I mai 2014 ble jeg innlagt på Samtun, og sluttet tvert med alkohol. Samtun fungerte utrolig bra for meg og gav meg noen fine verktøy på veien videre som jeg kan bruke i hverdagen.

Jeg møtte samboeren min Hogne i behandling og vi har fulgt hverandre gjennom hele den rusfrie tiden vår. Han har vært en stor støttespiller for meg, og jeg kunne ikke vært mer takknemlig og heldig som har ham. Det som ble vanskelig i etterkant av nesten ni måneder i behandling var oppfølgingen. Jeg følte meg helt hjernevasket og ante ikke hva jeg skulle gjøre når jeg kom hjem til Kristiansand igjen.

Alle var så opptatt av at jeg måtte komme meg ut i jobb. Det ingen forstod var at jeg ikke klarte å jobbe i mange timer om dagen, uansett hvor bra jobb det måtte være. I stedet for en ordinær jobb, har jeg vært i Blå Kors og deltatt i frivillig arbeid, deltatt på turer og andre aktiviteter.

Jeg er med i en organisasjon som heter WayBack og i Bymisjonen. A-larm og Anonyme Alkoholikere har også vært til stor hjelp. Jeg har blitt kjent med mange fine mennesker som er en stor del av livet mitt den dag i dag. Jeg har det virkelig veldig fint med meg selv både fysisk og psykisk nå.

Endelig treningsglede

En stor grunn til at jeg føler meg så bra skyldes sunnere kosthold og at jeg trener nesten daglig. Tidligere har trening aldri gitt meg noe som helst annet enn trøtthet, og jeg forstod aldri hva andre mente når de sa at de fikk mer energi og overskudd av trening.

Etter noen få oppturer og mange nedturer på treningsfronten ble 2017 starten på et veldig fint år. Det startet med et møte med personlig trener Ole Bjerkeset Kristiansen på AQ Trening. Jeg ønsket hjelp med å endre mitt kosthold og få en bedre forståelse av trening.

Jeg ønsket å gå ned 15 kilo. Daværende vekt var over 80 kilo (på mitt tyngste veide jeg 85 kilo). Ole ønsket å sette noen mål på veien, for at det skulle gi meg motivasjon.

Et av målene var at jeg skulle klare én push-up. Da jeg startet treningen, klarte jeg ikke å komme meg ned i en push up-posisjon en gang. Nå klarer jeg opptil flere. For en mestringsfølelse det gir og motivasjon til å fortsette!

Endret kosthold

Jeg kuttet ut alt av ferdigposer, sauser og fabrikatmat (hadde sukkerstopp i fire måneder) og begynte å spise sunne råvarer, fisk, kylling, karbonadedeig, fiberpasta, ris, poteter, grønnsaker, smoothie og frukt. Etter hvert begynte jeg så smått å spise søtsaker igjen. Jeg husker PT-en min sa til meg etter en treningsøkt at «nå går du hjem og koser deg med noe godt».

Det handler om å kunne spise alt med måte. Jeg har tidligere gått på diverse slankekurer og dietter der jeg har holdt meg unna alt jeg elsker å spise. Det ender alltid opp med et stort tilbakefall på alt jeg har holdt meg unna, og jeg kommer meg ikke tilbake i riktig retning.

Nå kan jeg spise alt jeg vil med måte uten at det ødelegger for trening og kosthold. Jeg fortsatte å spise sunt, og trene to dager i uken med Ole. Jeg gikk på gruppetimer to dager og hadde en dag med egentrening i uken.

Jeg begynte for første gang med intervalløping på tredemølla. Jeg kunne ikke fordra det tidligere; jeg løp som regel til jeg ikke orket mer og ville da aldri gjøre det igjen. I fjor sommer deltok jeg på Sommerløpet. Det var veldig gøy!

Trening har så mange muligheter at man ikke må trene det man ikke liker å trene. Jeg begynte å glede meg til trening hver dag så lenge jeg holder meg til det jeg liker! Kiloene gikk jevnt og trutt nedover hver uke frem til mai. Det tok fem måneder å gå fra 80 kilo til 68 kilo.

Jeg brukte min PT i nesten ett år, før jeg fortsatte å trene på egenhånd. Det begynte å bli ensformig etter hvert og jeg ønsket å prøve noe nytt. Jeg hadde lenge tenkt på crossfit, men turte aldri å prøve meg på det. Jeg har hatt et bilde i mitt hode der crossfit kun er for topptrente atleter.

Hekta på crossfit

For fire måneder siden var så heldig å prøve Crossfit Kvadraturens gruppetime gjennom Blå Kors. Fra første time ble jeg totalt hektet! Jeg meldte meg på et introkurs og trener nå fem-seks dager i uken.

Jeg deltar på gruppetimene som er satt opp, og det er for alle uansett nivå og alder. Jeg har også fått god hjelp til å sette opp mitt eget treningsprogram som jeg kan gjøre på egenhånd, der jeg trener opp styrken i ulike øvelser jeg ønsker å lære meg å bli god i.

Det har tatt min treningsglede til nye høyder som jeg ikke trodde var mulig. I boxen er det veldig fine mennesker med godt samhold, progresjon og fremgang hver uke.

Nylig klarte jeg min første pull up! (video)

Crossfittrening er en effektiv måte på å gå ned i vekt så lenge man spiser sunt og godt. For min del trenger jeg mye mer mat nå for å ikke gå ned for mye i vekt.

I juni hev jeg meg med på en tur til Gran Canaria i en uke, og der trente vi crossfit to-tre ganger daglig. Det er den beste turen jeg noen gang har vært med på, med minner for livet.

På toppen av dette har kostholdet og treningen blitt en livsstilsendring som ikke oppleves som et slit lenger. Stikkordet her er planlegging. Uvaner er vonde å endre, men over tid så går det. Det finnes ingen quick fix.