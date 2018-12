Jeg har jobbet 16 år innen salgsbransjen med mange opp- og nedturer hva kroppsvekten angår. For 10–15 år siden var jeg mye trøtt og sliten og trodde muligens jeg hadde jernmangel siden jeg hadde vært plaget med dette i min ungdom. Men da jeg tok kontakt med legekontoret og de ba meg sjekke langtidsblodsukkeret, var overraskelsen stor da jeg fikk beskjed om at jeg hadde fått diabetes 2.

Jeg endret mine spisevaner og på kort tid gikk jeg ned fem-ti kilo. Da jeg fem år seinere fikk beskjed om at jeg ikke lenger hadde diabetes, men derimot glukoseintoleranse, slapp jeg vel taket litt mer og begynte å spise mer usunt. En sjokoladebit ble fort til en hel plate. Jeg meldte meg på et kurs i Kristiansand, og lærte mye om hvordan tankene min kunne endres. Men da kurset var over, var det tilbake til gamle levevaner kort tid etterpå, selv om jeg forsto at dette ikke var særlig smart.

Privat

Kroppen sa stopp

For et drøyt år siden endret livet mitt seg totalt. Jeg hadde da vært arbeidsledig en lang periode og kroppen sa stopp. Halvannet år tidligere hadde jeg operert venstre hånd og jeg følte meg generelt svak. Ryggen verket, styrken i armen var dårlig og knærne mine var ofte smertefulle. Jeg hadde nådd 85 kilo på vekten hjemme og tenkte at nå måtte jeg ta tak. Jeg hadde veid litt over 90 kilo forrige gang jeg dro på kurs og nå nærmet vekten seg farlig nær det nok en gang.

Kroppen min begynte å forfalle ikke bare utseendemessig, men jeg merket også hvor enkelt det var å tråkke over og hvor sliten jeg ble for veldig lite. Jeg tok meg selv i nakken og meldte meg inn i et treningssenter i Kristiansand, der jeg ble introdusert for et helt nytt kosthold og fikk hjelp til å starte treningen.

Morten Hofseth

Jeg har gått ned nesten 15 kilo siden jeg startet. På det minste veide jeg drøyt 70. I dag veier jeg rundt 76 kilo, og mye av fettet er erstattet med muskler. Det jeg har lært på treningssenteret om mindset, kosthold og trening har gjort en stor forskjell. Hadde det ikke vært for treningssenteret hadde jeg ikke kunne stått i jobben som promotør i de månedene jeg gjorde før selskapet gikk konkurs.

Motiveres av treningen

Tiden de siste månedene som arbeidssøker har vært tung, men takket være treningen har livet virket lysere og det har bidratt til å motivere meg hver dag. Treningen har endret livet mitt totalt. Har jeg en dårlig dag eller føler meg nedfor, tar jeg turen innom treningssentret og humøret er nok en gang på topp. Rart med det ...

Morten Hofseth

Jeg føler det nesten som jeg har fått en ny familie på treningssenteret, både blant ansatte og medlemmene. Min personlige trener bidrar med godt program og er flink til å motivere meg. Jeg er også med på gruppetimer, og styrken i kroppen har aldri vært bedre. Og enda bedre skal den bli!