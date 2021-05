Trening for vektnedgang

Om trening er effektivt for vektnedgang har vært et hett tema etter at NRK for et par år siden skrev en artikkel med tittelen «Vil avlive slankemyte – trening hjelper ikke for å gå ned i vekt». Dette ble også tatt opp i serien «Eit feitt liv» som nylig ble sendt på NRK. Trening blir framstilt som noe som er helt unødvendig og ineffektivt når det kommer til vektnedgang.

Jeg vil skrive litt om dette av flere grunner. Grunn nummer én er at jeg syns det er trist at utsagn som dette kan bidra til at folk dropper å trene eller mister lysten til å starte, rett og slett fordi det sies at det ikke hjelper for å gå ned i vekt. Trening er bra for så utrolig mye og er ikke bare noe man er anbefalt å gjøre for å unngå overvekt! Grunn nummer to er at jeg syns det skal belyses at trening faktisk er svært fornuftig når man ønsker å gå ned i vekt, selv om treningen i seg selv ikke er den mest effektive bidragsyteren.

La oss se litt på hvorfor trening i seg selv ikke er den mest effektive metoden for å gå ned i vekt.

Trening øker forbrenningen, men ikke i så stor grad at det vil gi all verdens med utslag på den totale forbrenningen i løpet av et døgn. Spesielt ikke om man er relativt stillesittende ellers på dagen. Mange overestimerer forbruket sitt på trening og spiser desto mer. Da vil man ikke oppnå ønsket effekt. Likevel er det bedre (hvis man ser på det totale energiforbruket i løpet av døgnet) å trene og være inaktiv ellers, enn ikke å trene og å være inaktiv ellers. Dette er helt udiskuterbart. Trening øker energiforbruket vårt, punktum. Kanskje ikke i så stor grad som vi føler eller håper, men det spiller likevel en rolle. I tillegg er det mange flere (og bedre!) grunner til å trene;

Noen grunner til at trening ER viktig i en vektreduksjonsprosess:

Trening motvirker muskelsvinn

Å gå ned i vekt er én ting. Hva vekttapet består av, er noe annet. Dersom man ikke trener, er det større sjanse for at en større del av vekttapet består av muskelmasse og ikke bare fett. Om man trener styrke, sørger man for at muskelmassen stimuleres og opprettholdes i større grad enn når man ikke trener og ligger i et kaloriunderskudd. Dette er et svært viktig argument for å trene styrke når man ønsker å gå ned i vekt.

Trening og blodtrykk

Regelmessig fysisk aktivitet gjør hjertet ditt sterkere. Et sterkere hjerte kan pumpe mer blod med mindre anstrengelse. Når hjertet bruker mindre kraft på å pumpe blodet rundt i kretsløpene, kan kraften mot åreveggen inne i arteriene avta, og blodtrykket synker (kilde: nhi.no). Fra et helseperspektiv er det med andre ord ingen grunn til å droppe trening fordi det ikke «brenner nok kalorier».

Trening og forebygging av sykdom

Ifølge Helsedirektoratet har personer som er fysisk aktive omtrent halvparten så stor risiko for å dø av hjerte- og karsykdommer som stillesittende mennesker på samme alder. Norske beregninger viser også at en fysisk aktiv trettiåring kan få fem år med økt livskvalitet uten sykdom og med økt velvære, samt tre ekstra leveår, sammenlignet med fysisk inaktive.

Trening og fordøyelse. Regelmessig trening har positiv effekt på fordøyelsessystemet og kan motvirke forstoppelse. I tillegg reduserer du stressnivået i kroppen når du trener, noe som også stimulerer til bedre mage- og tarmfunksjon

Trening og psyke

Trening frigjør såkalte «lykkehormoner» som bidrar til bedre humør, mer overskudd og godfølelse. Les gjerne et tidligere innlegg jeg har skrevet om kroppens egne lykkepiller. En viktig faktor for livskvaliteten vår.

Jeg kunne nevnt mye mer her, men jeg tror dere skjønner tegningen. Du kan også lese mer i denne artikkelen av Martin Norum.

Jeg mener at dersom man bestemmer seg for å gå ned i vekt, bør man gjøre det av helsemessige årsaker først og fremst, og for å øke livskvaliteten. Å kun ha fokus på kosthold kan fungere fint, men om man er interessert i en helhetlig god helse, bør man også prioritere trening. Kosthold er det mest avgjørende for hva som skjer med vekta, men trening er en viktig og bra ting man så absolutt bør supplere med for å oppnå gode, helsemessige og langvarige resultater.

