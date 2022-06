Birthe Helland har sett på nært hold hvordan folk som flytter til Sørlandet sliter med å finne seg til rette, og ber alle gjøre litt ekstra for å inkludere andre.

KRISTIANSAND: – Vi har en kjempestor jobb å gjøre. Det er ikke bare bedriftene og det offentlige som har ansvar, men vi må også være med å bidra, sier Birthe Helland i Fædrelandsvennens podkast Det ho sa!, der hun nylig var gjest.

Helland leder Relocation Agder, et prosjekt i regi av Kristiansand kommune som hjelper bedrifter med å ta imot internasjonalt ansatte. Hennes erfaring over flere år er at sørlendinger har en vei å gå når det gjelder å inkludere innflyttere.

– De opplever at vi holder dem på en armlengdes avstand. Det gjelder ikke bare de internasjonale, jeg kan høre akkurat det samme fra en trønder eller bergenser. Vi er avhengig av deres kompetanse, men etter en stund velger de å gi opp og flytte, sier Helland.

– Hvis vi ønsker store etableringer som for eksempel Morrow Batteries til Sørlandet, må vi alle være med å bidra, sier Birthe Helland. Hun jobber i Business Region Kristiansand. Foto: Damares Stenbakk

Hun mener arbeidsgivere kan gjøre mye for å sørge for mer mangfold, men til syvende og sist handler det om hvordan vi som medmennesker utvider kretsen i våre sosiale liv.

– Vi bør tenke: Hvilke nye kan jeg invitere i dag? Det trenger ikke være mer «farlig» enn at de blir invitert med på en søndagstur, sier Helland, som også har skrevet en kronikk i Fædrelandsvennen om temaet. Les den her.

Birthe Helland (t.h.) var nylig gjest i Fædrelandsvennens podkast Det ho sa! Her i studio med Monika Birkeland (t.v.) og Silje Dagsvik Eskedal. Foto: Damares Stenbakk

