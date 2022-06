Norges nye direktør for reiseliv i Innovasjon Norge har i perioder hatt det så tøft at hun ikke trodde hun ville greie å jobbe i det hele tatt.

KRISTIANSAND: – Jeg skulle ønske at jeg kunne sett meg selv nå, at jeg kunne se at det kom til å gå bra.

Det sier Aase Marthe Johansen Horrigmo i Fædrelandsvennens podkast Det ho sa!, der hun nylig var gjest.

Foto: Jacob J. Buchard

I podkasten forteller hun åpent om hvor tøft det faktisk har vært å komme dit hun er i dag, på alle måter. Og hvor heldig hun har vært som har hatt folk som har tatt tak i henne og hjulpet henne akkurat da hun trengte det som mest.

I ettertid har erfaringene blitt en viktig ressurs. Nå gleder hun seg til å være med på å «restarte» reiselivet etter korona, som nyansatt reiselivsdirektør i Innovasjon Norge.

Aase Marthe Johansen Horrigmo har vært politisk rådgiver (H), statssekretær, forsker og har en doktergrad.

Hør episoden der du lytter til podkast, eller spill den av direkte her:

