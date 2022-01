– En må ikke akseptere at det er ulike regler for menn og kvinner. Det skal være like regler. En må bare ikke holde kjeften for å tenke at det går over, for det går ikke over, man må si ifra, sier Torhild Bransdal i Det ho sa!, Fædrelandsvennens podkast om jobbliv og karriere.

I podkasten forteller den tidligere KrF-ordføreren i Vennesla om hvordan hun har opplevd å bli latterliggjort og tilsidesatt, før hun sa skikkelig ifra om at hun ikke tolererte slik oppførsel.

– Det er tøft, jeg vet det, for det er mye psykisk terror også, forteller hun.

Hør henne fortelle om maktkamper, familie, gudstro, mobbing og livet med kreftsykdom ved å søke opp «Det ho sa» der du lytter til podkast. Du kan også spille av episoden i vinduet under:

«Det ho sa!» er Fædrelandsvennens podkast om arbeidsliv og karriere. Her møter du gjester som deler personlige erfaringer, tips og triks. Noen av dem har stått i livets største kriser, mens andre forteller om fantastiske vendepunkt. Følg gjerne med på arbeidet med podkasten, og kom med dine innspill, på Facebook og Instagram.