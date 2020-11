Sving kluten før overtakelsen

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Som fagsjef kobles jeg ofte inn når det oppstår uenigheter i en bolighandel. Misnøye med flyttevask er en gjenganger – her er tipsene som gjør overtakelsen til en rein glede.

I Avhendingsloven § 2–2 heter det: «Når kjøparen overtek bruken av eigedomen, skal romma vere rydda og reingjorte. Eigedomen skal også elles vere rydda».

Men det som er rent for noen, er skittent for andre. Nekter kjøperne å signere overtakelsesprotokollen eller ta imot nøkler fordi de ikke synes boligen er rein nok, må selger ofte fram med bøtter og spann enda en gang. Eventuelt må kjøper kompenseres med penger. I så fall noteres dette i overtakelsesprotokollen som sendes megler etter overtakelsen, slik at oppgjørsavdelingen kan avregne kompensasjonen i oppgjøret.

Men det beste er selvfølgelig å vaske skikkelig i utgangspunktet, og en vanlig tommelfingerregel er at alle horisontale flater skal vaskes, mens vertikale flater (vegger og lignende) kan tørrmoppes. Likevel er det ingen regel uten unntak; vegger som er møkkete, for eksempel av sot, skal vaskes. Fliser i dusjen eller dusjkabinettet, samt veggene i våtrom bør også vaskes, det samme gjelder veggen bak komfyren. Her er en huskeliste med andre ting som må reingjøres:

Beboelsesrom

Alle flater skal være reingjort, også støvete lister.

Skap og skuffer skal være vasket på innsiden og utsiden.

Vinduer pusses – innvendig og utvendig.

Løse hvitevarer som medfølger, badekar og lignende skal dras fram, og det skal vaskes bak.

Hvitevarer som medfølger skal være grundig reingjort.

Alle sluker skal være renset.

Lufteventiler og kjøkkenvifter skal være renset.

Peis og ovner skal være tømt og kostet.

Vasking skal skje etter at selgeren har flyttet ut alle møbler og kasser.

Boder, kjeller, loft og garasje

Boder med vanlige golv og vegger skal reingjøres som et beboelsesrom.

Golv i garasje, råkjellere og loft skal feies eller støvsuges.

Hyller som medfølger skal vaskes eller tørkes over.

Vegger skal tørrmoppes, kostes eller støvsuges.

Utendørs

Balkong/terrasse skal være ryddet og feiet.

Tomten skal være ryddet, og plen eller hekk klippet, hvis årstida tilsier det.

Eventuell snø skal være måkt fra tak. Manglende vedlikehold, som for eksempel tung snø på taket, kan føre til skader som gjør at boligen overleveres i dårligere stand enn den var på visningstidspunktet. Kjøper kan i så tilfelle kreve prisavslag.

Skal kjøper i gang med renovering, maling og rivning kan det være greit å slippe flyttevask, men dette er kjøperens valg. Selger har også mulighet til å ta forbehold i salgsoppgaven om at eiendommen ikke vil bli vasket eller ryddet før overtakelse, og da gjelder ikke listen. Uansett er det smart å snakke sammen før overtakelsen, og gjerne oppsummere det dere er enige om skriftlig for å unngå misforståelser. Er du usikker, spør megler. Vi er her – som alltid – for å hjelpe med alt fra omfattende kontrakter til hybelkaniner.