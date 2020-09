Visninger er som en første date

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Hanne Geelmuyden

De fleste visninger er preget av en forventningsfull stemning. Å kjøpe nytt hjem eller fritidsbolig er utvilsomt en stor og viktig investering, både økonomisk og i livskvalitet. Det er klart man blir spent i en slik situasjon! Både eiendommen, megler og eventuelt selger må framstå på sitt beste. Målet er at du som interessent skal fatte interesse, og aller helst oppleve kjærlighet ved første blikk.

Det er likevel litt annerledes å komme på visning etter at koronaepidemien slo til. Mens du tidligere håndhilste på megler eller eier, blir du nå møtt med en sprut Antibac. Mens du før kunne smugkikke på de andre interessenter, vises du nå alene rundt på en meters avstand. Og selv om du ikke er interessert i eiendommen, må megler likevel loggføre navnet ditt med tanke på eventuell smittesporing i etterkant.

På tross av dette synes mange meglere at visningene faktisk er blitt bedre med de nye retningslinjene. Vi kan ha mer fokus på dialog med hver enkelt. Derfor ser vi ikke bort ifra at praksisen fortsetter også når smittefaren en gang er over.

Dette er føringene Eiendom Norge har lagt for hvordan visninger gjennomføres på en forsvarlig og god måte:

Retningslinjer for visning

Ta kontakt med megler før visning og meld fra at du kommer. Informer om du er i en risikogruppe, er i karantene eller har symptomer på smitte. Unngå håndhilsning eller annen fysisk kontakt på visning – vi bruker smil i stedet. Alle visningsdeltakere oppfordres til god hoste- og håndhygiene. Hold minst 1 meters avstand til andre på visning. Ikke berør noe i boligen. Ta kontakt med megler dersom det er behov for å undersøke noe som forutsetter berøring. Ikke berør noe unødvendig i fellesarealer som fellesoppganger eller felles inngangsparti i sameie, borettslag og andre bygg med innvendige fellesarealer. Vent utenfor bygningen dersom du ikke kommer inn på vising umiddelbart. Visning tilrettelegges for god håndhygiene med såpe, Antibac e.l. ved inngangsdør. Delta ikke på visning hvis du er i karantene, har vært i smitteområder eller har symptomer på koronasmitte. Ring megler ved usikkerhet, slik at alternative måter å vise boligen på kan vurderes. Fellesvisninger med mange deltakere unngås og erstattes av lengre visningstid med mindre puljer eller individuelle visninger basert på en konkret risikovurdering. Vurderingsmomenter er boligens størrelse, tilkomst og utforming for å sikre meglers mulighet til å holde oversikt for en trygg gjennomføring. Ha oversikt over navn på deltakerne på visning, slik at man kan bistå kommunen ved en eventuell seinere smittesporing. Hvis selger er eldre eller i en annen risikogruppe, foreta en risikovurdering og tilrettelegge visning på en måte som minimaliserer risiko for at det etterlates smitte i boligen. Bruk av prospekt i papir bør unngås hvis det ikke kan skje uten smitterisiko. Reis til visning på en måte som ikke utsetter andre for unødvendig smitterisiko. Vær oppmerksom på at myndighetene kan ha fastsatt lokale restriksjoner som følge av smitteutbrudd. Dersom det i ettertid viser seg at det har deltatt en smittet person på visning, skal megler oversende informasjon til kommuneoverlegen med navnet på samtlige deltakere på visning.

Boligsalg er det vi meglere engasjerer oss for og lever av, og vi vil gjøre det i trygge omgivelser. Lykke til på visning!