Nesten alle som kommer på visning har allerede sett boligen på finn.no eller i avisen. Men det er på selve visningen at de virkelig får oppleve den, og alle sanser er i bruk. Hvilken følelse boligen gir er ekstremt viktig for prosessen videre, og her er noen tips til hvordan du som selger kan forberede deg og eiendommen best mulig: Skap et best mulig førsteinntrykk.

En dårlig stelt plen, ugress og synlig søppel utenfor huset sender dårlige signaler. Blomsterkrukker, nyklippet gress og puter i hagemøbler i sommerhalvåret er smart, og uansett årstid bør tomt og inngangsområde være pent, ryddig og innbydende.

Reparer småting

Maling som flasser, dryppende kraner, knirkete dører og manglende lister er ikke bare småting når du skal selge bolig. Ofte blir regningen for å få reparert dette i forkant mindre enn hva den reduserte kjøpelysten hos potensielle kjøpere kan koste deg. Det er enkelt å bytte lyspærer som ikke virker, og hvis noe likevel er ødelagt, si det som det er; ærlighet varer alltid lengst.

Ha det rent og pent

Grønnsåpelukt og orden i sysakene er en selvfølge. Selv om porselensdukkesamlingen etter ei gammel tante kan være en skatt i noens øyne, er den rot i andres. Vær kritisk og rydd bort personlige eiendeler som bilder, nips og ferieminner. Trekk fra gardiner, fjern slappe potteplanter og slå på lys. Stearinlys, friske blomster og et fruktfat er hyggelig. Men det er ikke bare synet som brukes på visning, også hørsel og luktesans betyr noe. Unngå røyk- og matlukt, hold kjæledyr utendørs av hensyn til allergikere, og skru av radio og TV.

Visninger og samtaler

Ønsker du som selger å være til stede på visningen, er dette gode tips: oppfør deg som en dyktig kelner; høflig til stede uten å være påtrengende. La folk få orientere seg i fred og ro, men svar ærlig på spørsmål. Tillit er avgjørende for om interessenter legger inn bud i etterkant. Vær forberedt på spørsmål om naboer, trafikkstøy, solforhold, strømutgifter, hva som er gjort av utbedringer og når, og nærområdet.

La megler diskutere pris. Som selger bør du aldri komme med uttalelser som "jeg må ha x antall kroner" eller "jeg selger ikke for under x antall kroner". Alle bud kan være utløsende for å få flere budgivere på banen. Si heller: ”Legg inn bud hos megler, så blir vi sikkert enige!”.

Noter kontaktinfo og mas på megler

Blir du kontaktet av potensielle kjøpere når eiendomsmegler ikke er til stede, noter navn, epost, telefonnummer og annen viktig informasjon. Virker den besøkende interessert? Må han eller hun selge egen eiendom først? Var det spesielle forhold interessentene var opptatt av? Sett av god tid og del ut nødvendig salgsmateriell.

Sist, men ikke minst, mas på megleren din! Det finnes ingen dumme spørsmål; boligsalg er det vi lever av og engasjerer oss for. Lykke til!