Slo hole-in-one 21 år etter golfdebuten

Jeg har vært nær å klare det flere ganger, men har aldri lyktes. For en lykkefølelse!

Gunnar Mosdøl (65) fra Bykle jubler her etter sitt livs første hole-in-one, som han klarte på Bjaavann golfbane tidligere i oktober. Foto: Privat

Gunnar Mosdøl

UTØVERBLOGG: Etter å ha jobbet innen salg i oljeindustrien, med erfaring fra Aker, NRC, Hydralift og NOV, ble jeg på 90-tallet ved flere anledninger spurt av mine kunder hvorfor jeg ikke spilte golf.

Derfor fikk jeg i 1998 overbevist min arbeidsplass Hydralifts eier Bjarne Skeie at å spille golf var noe alle selgere burde kunne.

Bjarne syntes det hørtes fornuftig ut og han, hans kone Aud og jeg dro til Kristiansand Golfklubb for å ta grønt kort. Grønt kort ble anskaffet og golfsett kjøpt inn.

Vinn eller forsvinn

Jeg var veldig ivrig, og ble snart kjent som han setesdølen som ikke hadde lært hvordan man skulle spille golf. Jeg hadde den korteste svingen på Sørlandet, men slo rett og langt. Jeg ble nok også kjent som en vinn- eller-forsvinn-spiller, da jeg tok mange sjanser.

Å bli nummer 10 eller 20 var ikke det store for min del. Jeg gikk raskt ned i handikap og hadde som det beste et handikap på 6. Golf var utrolig gøy og sosialt, syntes jeg, og toppen kom da jeg ble sørlandsmester bedrift i 2011. Da gikk jeg min beste runde noensinne på Bjaavann, 76 slag brutto.

Pokalen jeg fikk som sørlandsmester bedrift i 2011. Foto: Privat

Nesten utrolig av en setesdøl fra Bykle, som hadde null golfbaner. Men på grunn av min korte sving og uortodokse spillestil kom skadene.

Ryggen likte ikke den belastningen som den ble utsatt for, og i flere år spilte jeg nesten ikke golf. Dette syntes jeg var utrolig synd, da jeg hadde fått mange venner både i Kristiansand Golfklubb og Bjaavann Golfklubb.

Jeg har vært nær flere ganger å få hole-in-one, men har aldri lykkes. Så, 15. oktober 2020, skjedde det! På Bjaavann Golfklubb, på hull 8 etter utslag av et 7-jern, landet ballen 135 meter fra utslaget og la seg herlig i koppen.

Det var helt nydelig å se med selvsyn at ballen havnet rett i hull 8 etter utslaget fra 135 meter. Foto: Privat

Fikk hakeslepp

Jeg trodde ikke at det skjedde. Jeg så at ballen landet veldig nær hullet, men tippet den hadde truffet stangen og flydd vekk.

Men nei da, min makker og kommende golfstjerne Fredrik Lundbakk Føllvik ga klar beskjed at jeg hadde klart det som mange ikke får til gjennom et helt liv som golfspiller. Dette ble også bekreftet av de to andre spillpartnerne denne dagen, Jan Åge Nordlie og Erik Reiland.

Her står jeg sammen med min treningsmakker Fredrik Lundbakk Føllvik (t.v.). Foto: Privat

Det skulle altså ta meg 21 år og få den lille hvite ballen i koppen på ett slag. Det var en herlig følelse, som jeg unner alle å få oppleve. Da Bjaavann Golfklubbs daglige leder Glenn Ugland i tillegg kunne opplyse om at dette slaget utløste en premie fra en samarbeidspartner på 5000 kroner, steg jubelen enda noen hakk.

Jeg kan nesten ikke tenke meg noen annen idrett enn golf, der flere generasjoner kan spille sammen og ha det gøy. I tillegg får man nyte frisk luft, fin natur og man får seg god trim. De som sier at golf ikke er trim, har aldri prøvd det!

