Viste NM-form med hole-in-one på Bjaavann

Jan Erik Ypma viste at han er i rute til senior-NM på Bjaavann golfbane da han tirsdag slo ballen i hullet på ett slag.

Jan Erik Ypma fra Oppegård slo tirsdag hole-in-one fra 110 meter på Hull 17 på Bjaavann golfbane. Dette er et hull som kategorisert som par tre. Foto: Anton Nordstrøm

KRISTIANSAND: 20.-21. juni deltar Ypma sammen med 143 andre veteraner i senior-NM på Bjaavann. Tirsdag denne uka leverte han en solid generalprøve, særlig på det 17. hullet. Da klarte han nemlig å slå ballen rett i hullet fra 110 meters avstand. Det var hans andre hole-in-one i løpet av 25 år som golfspiller.

– Slaget var perfekt i lengde og retning, og jeg hadde et håp om å havne nær nok til en birdie. Det var først da jeg kom inn på greenen, at jeg til min forfjamselse så at ballen allerede lå i hullet, sier Ypma.

– Min første tanke da var at nå har jeg like mange hole-in-ones som kona mi, legger han til med et smil.

Av de 144 deltakerne (inkludert 18 damer) i senior-NM +50 år neste helg er det 15 fra arrangørklubben Bjaavann GK.

Blant favorittene i herreklassen er det et par kristiansandere, nemlig Atle Bartha fra Bjaavann Golfklubb, som har et handikap på +2.0 og Tom Arne Nordvik fra Kristiansand Golfklubb, som har et handikap på +1. I kvinneklassen er Turid Røksland fra Mandal Golfklubb, med et handikap på 13,2, eneste lokale deltaker.

