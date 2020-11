Fra rus og fengsel til mestring og idrettsglede

Jeg har tatt et oppgjør med meg selv og takket være god hjelp ser jeg lyst på framtida.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Arendal-bosatte Rachid Lahchaychi (43 år, foran) har fått orden på livet sitt etter mange vanskelige år. I sommer syklet han 1250 kilometer fra Oslo til Ålesund og ble noe seinere ambassadør for prosjektet Idretten skaper sjanser. Foto: Idretten skaper sjanser

Brukergenerert innhold

Rachid Lahchaychi

Som 12-13-åring fikk jeg mange utfordringer hjemme og på skolen. Dette resulterte i at jeg begynte å henge med mye eldre folk som hadde falt utenfor det normale samfunnet. Jeg begynte å ruse meg, gjøre lovbrudd og det ballet på seg. Jeg har vært i barnevernet, ungdomshjem, fosterhjem og etter hvert har det også blitt noen år i fengsel.

Jeg har gjennom disse årene levd et dobbeltliv. Det har vært mye rus og kriminalitet i perioder, og resultatet av dette ble alltid at jeg kjørte meg selv i grøfta.

For snart to år siden søkte jeg meg inn på Stifinneren ved Oslo fengsel. Stifinneren er et samarbeidsprosjekt mellom Oslo fengsel og Tyrilistiftelsen, som gir et målrettet tilbud til innsatte med rusproblemer. Kriteriene for å komme inn på dette prosjektet er at du må ønske å jobbe med deg selv. På Stifinneren ble jeg kjent med fantastiske mennesker som virkelig så meg. De trodde på det jeg ønsket, og de hjalp meg med å tilrettelegge for disse ønskene. Samtidig som jeg gjorde det jeg måtte selv.

Trente godt

Jeg fikk tilbud om å bli med på et sykkelprosjekt gjennom Idretten skaper sjanser. 1 mai i fjor møttes alle deltakerne, og vi fikk da vite hva som var målet med prosjektet: Å sykle 3500 kilometer i Giro de Italia 2020.

Vi som var med på prosjektet trente hver for oss, og leverte treningsdagbøker. Vi hadde også samlinger ei helg i måneden. Jeg har adhd og har alltid hatt mye energi, så for meg var treningen noe jeg virkelig kunne bli engasjert i. Jeg har det siste året trent om lag 11 timer i snitt i uka og er nå i mitt livs beste form.

I januar 2020 ble jeg overført fra Tyrilisenteret i Skien til Tyrili Arena Arendal fordi jeg har en sønn som bor i Kristiansand. Jeg kjente ingen, men meldte meg på gatefotballen. Jeg spurte trener Jack Fredriksen om han kjente noen som syklet, samtidig som jeg spurte treneren min i Idretten skaper sjanser. Jeg fikk et møte med Arendal Cykleclub som ønsket å inkludere meg i gruppa.

Foto: Thomas Løberg / @thomasloba

Ettersom covid-19 gjorde at Giro de Italia ble avlyst, ble det planlagt at vi skulle gjennomføre en annen ekspedisjon i Norge. Nemlig å sykle Oslo-Ålesund 1250 kilometer, og 1900 høydemeter. Gjennom denne reisen har jeg truffet mange fantastiske mennesker som jeg alltid kommer til å ha med meg. Både i alle opplevelsene vi har delt, og det samholdet vi har hatt.

OL-mester er trener

I samarbeid med Arendal Cykleclub og Idretten skaper sjanser har vi fått til en sykkelgruppe i Arendal. Den tidligere OL-vinneren i skøyter, Simen Spieler Nilsen, er trener for gruppa.

Nå bor jeg i Arendal og er blitt ambassadør for Idretten skaper sjanser, og jobber som mentor og hjelpetrener i den nye sykkelgruppa.

Foto: Thomas Løberg / @thomasloba

I dag er jeg stolt over det jeg har klart å gjennomføre de siste to årene. Jeg har gjennomført behandling i Tyrilistiftelsen og realisert et hårete mål om ekspedisjon Oslo-Ålesund.

Vil hjelpe andre

Det handler om å lære seg å mestre, og å ha gode rutiner over tid. Da bygger man et godt fysisk og psykisk utgangspunkt.

Nå er et nytt kapittel i livet mitt i gang. Jeg har gjennomført behandlingen min, og jeg jobber som frivillig i Kirkens Bymisjon. Mitt ønske for framtida er å kunne bruke min erfaring til å forstå og hjelpe andre mennesker som har et behov for å bli sett, hørt og inkludert.

Fakta Idretten skaper sjanser-prosjektet Med støtte fra Helsedirektoratet har Norges Skiforbund, Norges Cykleforbund og Norges Rytterforbund et prosjekt der målet er å legge til rette for tilbud til rusavhengige som skal være et steg på veien til å bli bedre rustet til et liv uten rus. Ved hjelp av betalte trenere, forpliktede ledere og trygge mentorer ønsker man å bygge gode kollektive tilbud for enkeltindivider. Når trygghet og gode relasjoner er på plass, vil Nav, rusomsorg og spesialisthelsetjenesten være verdifulle medspillere når det gjelder å se helhetlig på veien tilbake for den enkelte. Kilde: Norges idrettsforbund

Les også:

Fra sex-, rus- og spilleavhengighet til ekte idrettsglede

Fra rusmisbruk til fotballglede

Fra rusmisbruk og overvekt til en sunn livsstil