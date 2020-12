Elise Thorsnes klar for Vålerenga

VALLE (VG) Elise Thorsnes (32) flytter fra Vestlandet til Østlandet for å spille for Vålerenga. Hun har signert for to år.

KLAR FOR VIF: Elise Thorsnes har signert for Vålerenga. Foto: Morten Asbjørnsen/VG

– Tusen takk, smiler Thorsnes når VG gratulerer henne med overgangen.

Angriperen har hatt en lang og innholdsrik karriere i klubbene Kaupanger, Arna-Bjørnar, Røa, Stabæk, Avaldsnes, Canberra U, Utah og Lillestrøm. I sesongen 2020 spilte hun for Avaldsnes.

Nå går imidlertid ferden videre til hovedstaden Oslo og spill for laget som har tatt «the double» som vil si at de både vant ligagull og cupgull.

– Det er totalpakke, det sportslige tilbudet og stadiet hvor jeg er i karrieren som gjør det. Så vant Vålerenga «the double», og det er noe jeg vil være med på, sier Thorsnes.

– Du kommer til en klubb som kun har noe å tape i kommende år. Passer det dine ambisjoner?

– Ja, jeg ønsker å vinne titler, og det er derfor jeg vil være her. Det venter også et Champions League-eventyr nesten år som jeg gleder meg til å være med på, smiler hun.

Hun forteller at overgangen kom i boks torsdag kveld, men at partene har vært i dialog de siste ukene. Hun forteller det har vært andre tilbud som hun har vurdert.

– Med den situasjonen vi lever i nå, så frister det ikke like mye å sitte alene i en leilighet i Spania eller England for meg selv. Det passer meg ikke godt, så spill i Vålerenga, studier i Oslo og nærhet til familie tror jeg er riktig for meg.

– Hadde valget sett annerledes ut om det ikke var et 2020 med pandemi med mye usikkerhet?

– Ja, det tror jeg godt kunne ha skjedd. Jeg begynner jo å bli litt eldre, så sjansene for å ta steget ut igjen blir jo mindre jo eldre man blir. Men håpet nå er å bidra godt i Vålerenga så kommer kanskje muligheten senere, sier 32-åringen.

Hun smiler bredt når hun forteller at det er spiss som er posisjonen hun har blitt forespeilet fra klubben. Hun er klar på at det er der hun ønsker å spille, men vil ikke garantere noe som helst i form av scoringer.

– Jeg tror spillestilen passer med bra med en trener som passer meg godt. Jeg vil forhåpentligvis bidra med mål og rutine. Kanskje prøve å ta meg av de yngre her.

– Er det rett og slett gamlemor som kommer inn?

– Haha, rett og slett! Jeg blir vel den eldste her.. Det stresser meg litt, men sånn er det vel, smiler spissen.

Trener Jack Majgaard Jensen er strålende fornøyd med å ha sikret seg Thorsnes sin signatur.

– Med Elise har vi fått den spissen vi har vært på jakt etter i et års tid. Hun er en spiss som elsker å gjøre mål i boksen med både føtter og bein, og hos oss skal hun få lov til å være den goalgetteren vi alle vet hun er. Utover det har hun massevis av erfaring vi helt sikkert kan få stor nytte av, sier Vålerenga-treneren.