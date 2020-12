«Årets spiller» tok til tårene

VALLE (VG) Ingibjörg Sigurdardóttir (23) ble fullstendig tatt på sengen av lagkameratene og tok til tårene da hun ble kåret til «Årets spiller» i Toppserien.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

HEIER PÅ «INGA» Dejana Stefanovic tar et godt tak rundt Ingibjörg Sigurdardóttir da det ble kjent at islendingen var kåret til årets spiller i Toppserien. Foto: Jostein Magnussen

Den islandske stopperkjempen som har vært så god for Vålerenga denne sesongen, ante ingenting om utmerkelsen før hun ble overrumplet av de andre VIF-spillerne etter en treningsøkt tidligere i uken.

– Det var overraskende og noe jeg ikke forventet. Jeg visste ikke hvordan jeg skulle reagere. Derfor kom tårene, sier Sigurdardóttir - eller «Inga» som hun kalles i Oslo-klubben.

Etter å ha fått det synlige beviset er hun klar på hvem som fortjener en takk for at hun fikk utmerkelsen.

– Det var hyggelig å kunne feire dette med jentene. Jeg ville ikke ha fått denne prisen uten dem og deres bidrag.

23-åringen var nominert til «Årets spiller» sammen med Rosenborg-spillerne Julie Blakstad og Cesilie Andreassen.

– Det var tøff konkurranse fra to gode kandidater. Julie og Cesilie er to unge og gode spillere som har gjort det så bra denne sesongen. Jeg var sikker på at én av dem ville vinne. Vi har i hvert fall slitt med begge to i kampene vi spilte mot Rosenborg, sier VIF-stopperen.

previous





fullscreen next 1 av 2 jostein

Hun har også imponert mange - inkludert juryen i Toppfotballen som skriver dette om valget av Ingibjörg Sigurdardóttir:

«I Vålerengas beste sesong noensinne er det forsvaret som har vært den mest stabile lagdelen. De har sluppet inn færrest mål i Toppserien, og det er islenderen som er sjefen i de bakre rekker. Hun har vært et soleklart valg i startelleveren for Jack Majgaard Jensen, og er nærmest umulig å komme forbi. Hun har også bidratt med hele seks målpoeng for klubben».

Men islendingen er på ingen måte ferdigspilt for i år.

– Jeg er glad for å ha kommet så langt. Det har vært veldig bra, men det kan bli bedre. Nå må vi bare endre fokus kjapt siden vi har noen morsomme kamper igjen, som Champions League og cupfinalen.

Og Vålerenga har vunnet et trofé allerede denne sesongen: