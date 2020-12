Koteng ut mot NFF: – Ville lagt meg flat

Rosenborg-leder Ivar Koteng (61) er forundret over at Norges Fotballforbund ikke vil gi kvinnene den samme muligheten som herrene til å påvirke salget av TV-rettighetene for 2023–2028.

TOPPLEDERE: Fotballpresident Terje Svendsen og generalsekretær Pål Bjerketvedt i NFF avbildet sammen med RBK-sjef Ivar Koteng i 2018. Foto: Ole Martin Wold, NTB

Akkurat nå forhandler fotballforbundet med medieaktører om det som trolig blir norgeshistoriens største TV-avtale. Styreleder Jan Erik Fåne i Toppfotball Kvinner (TFK) har uttalt til VG at prosessen foregår uten at kvinnene får bestemme noe som helst.

Det reagerer Ivar Koteng på. Han er styreleder i Rosenborg og sponsor for suksessklubben Rosenborg Kvinner som spiller kampene sine på «Koteng Arena» i Trondheim.

– Den første gangen jeg hørte det, tenkte jeg at det måtte være en misforståelse. For det er vanskelig å skjønne motivasjonen. Det er ingen grunn til at Toppfotball Kvinner skal ha en annen posisjon enn Norsk Toppfotball (herreklubbene) i disse forhandlingene. Jeg syns det er lite smart at Norges Fotballforbund behandler Toppfotball Kvinner på denne måten, sier Koteng til VG.

VG kontaktet mandag generalsekretær Pål Bjerketvedt og spurte om han ønsket å kommentere Kotengs uttalelser. Bjerketvedt sitter i det fire mann store utvalget som forhandler direkte med mediene om rettighetene som nå er til salgs. VG ble senere kontaktet av kommunikasjonssjef Gro Tvedt Anderssen som opplyste at styremedlem Silje Vaadal skulle svare på forbundets vegne. Se sistnevntes kommentarer lenger ned i saken.

Ber NFF snu

Som VG tidligere har omtalt, opprettet NFF i 2008 Fotball Media til å håndtere salg av norske fotballrettigheter. Selskapet eies 50 prosent hver av NFF og Norsk Toppfotball (herreklubbene).

Det har bidratt til å sikre herrene innflytelse når TV-rettighetene til det ypperste av norsk fotball på kvinne- og herresiden i Norge nå skal selges samlet til en eller flere medieaktører.

For damene er situasjonen altså en helt annen og de får ikke påvirke hvordan deres eget produkt skal forvaltes i en seksårsperiode fra 2023, ifølge Toppfotball Kvinner.

– Jeg syns det er uforståelig at vi i 2020 ikke skal likebehandle kvinne- og herrefotballen. Vi risikerer at de som skal bestemme går for en pakke som er bedre for herrefotballen og at et bud som gagner kvinnefotballen ikke blir sett, sa styreleder Fåne i TFK til VG sist uke.

Nå forteller Koteng at han ikke skjønner det han opplever som en klar forskjellsbehandling fra NFFs side.

– Det er vanskelig å forstå hvorfor de gjør det. Jeg tror ikke NFF har tenkt seg om. Hvis Fotball Media og eierskapet der er årsaken ... Men Fotball Media er jo bare et redskap for å gjøre en jobb! NFF tar ikke kvinnefotballen på alvor og gir dem ikke samme posisjon som herrefotballen. Jeg skjønner det ikke. De har tenkt seg svært dårlig om før de satte i gang dette, hevder Koteng, før han legger til:

– Jeg ville umiddelbart lagt meg flat hvis jeg var dem.

BLIR BEDT OM Å SNU: Ivar Koteng ber Pål Bjerketvedt og NFF om å legge seg flate. Her er generalsekretæren på Ullevaal i forbindelse med søndagens cupfinale for LSK Kvinner og Vålerenga Damer. Foto: NTB

Dette sier NFF

Silje Vaadal sitter blant annet i styret til Norges Fotballforbund. VG meddelte mandag både henne og generalsekretær Bjerketvedt uttalelsene til Koteng.

Mens kommunikasjonssjef Anderssen opplyste at både NFF-president Svendsen og Bjerketvedt var opptatt i møter, svarer Vaadal følgende på hvorfor NFF ikke behandler kvinnene og herrene likt:

– Jeg vil starte litt annerledes, for jeg syns det er viktig å få frem hva vi mener. Det er viktig å få frem at det ikke er noen tvil om at vi jobber for best mulig vilkår for herre- og kvinnesiden. Norge Fotballforbund har et viktig oppdrag, og det er å forvalte det helhetlige fotballproduktet til det beste for norsk fotball. Det er Norges Fotballforbund som har eierskapet og som selger medierettighetene. Det gjør vi i tett samarbeid med interesseorganisasjonene, som er Norsk Toppfotball, Toppfotball Kvinner og Divisjonsforeningen, sier Vaadal til VG.

Fakta Dette er saken Fotballforbundet forhandler nå med medieaktører om det som trolig blir norgeshistoriens største TV-avtale. Styreleder Jan Erik Fåne i Toppfotball Kvinner (TFK) mener prosessen foregår uten at kvinnene får bestemme noe som helst. – Nå selges medierettighetene for vår kvinnefotball, men vi får hverken sitte rundt bordet, ha et ord med i laget eller innsyn i prosessen. Det reagerer vi kraftig på. Det som er overraskende, er at ønskene fra oss avvises uten noen form for begrunnelse, sa Fåne til VG før helgen. Obos er generalsponsor for Toppserien. VG har kunnet avsløre at konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj selv har kontaktet Norges Fotballforbund og bedt dem ordne opp i situasjonen med TFK. – De må jobbe med hverandre og ikke mot hverandre. Man må sikre ro rundt det som er en viktig prosess for norsk fotball og for oss som sponsor. Det er også derfor jeg blander meg, sa han til VG fredag.

– Vi har hatt et tett samarbeid med Toppfotball Kvinner på administrativt nivå. Vi har hatt flere møter og kontaktpunkter i forbindelse med arbeidet av anbudsdokumentet. Vi har blant annet hatt to politiske møter i toppfotballutvalget for kvinner, hvor det sitter to representanter fra TFK og to fra oss i NFF. Det er Terje Svendsen og meg. Medieforhandlingene har vært tema i de møtene, senest sist uke. Vi vil ha et nytt møte denne uken. Jeg opplevde at dialogen med Toppfotball Kvinner var god i det forrige møtet. Vi håper at den videre dialogen også skal bli god.

– Fåne har fortalt at selv om dere har dette samarbeidsorganet, så blir Toppfotball Kvinner fortsatt ikke hørt. Hvorfor er det slik?

– Jeg sitter selv i utvalget. Det er jeg veldig glad for, for det er utrolig spennende å få være med på utviklingen av kvinnefotballen. NFF er satt til å forvalte og selge disse medierettighetene i henhold til NFFs lover. Vi prøver på best mulig måte å ha en dialog med interesseforeningene. Vi opplever at vi har en dialog med TFK, sier Vaadal.

I SALG: NM for kvinner er blant medierettighetene NFF nå jobber med å selge for perioden 2023–2028. Foto: Jil Yngland, NTB

NFF står på sitt

– Hva er grunnen til at kvinnene ikke får den samme innflytelsen i forhandlingene om deres produkt som herrene har om sitt?

– Det er ulike avtaler som ligger til grunn. Men det som er viktig nå, er at vi forvalter denne prosessen på en best mulig måte og får den gode involveringen av interesseorganisasjonene. Det er det vi prøver å gjøre gjennom toppfotballutvalget for kvinner (TFUK), som skal være det øverste politiske organet mellom Norges Fotballforbund og Toppfotball Kvinner.

– Fåne i Toppfotball Kvinner opplever at de ikke involveres, men i praksis bare informeres i ettertid når beslutninger er tatt av dere i NFF. Hvorfor gjør dere det på den måten?

– Nå er det sånn at det er et forhandlingsutvalg som forhandler. Det vi er opptatt av, er at vi har hatt en god dialog med det øverste organet, som er toppfotballutvalget for kvinner, hvor Fåne også sitter. Vi mener vi har dette nå og opplevde at vi hadde et godt møte sist, hvor vi fikk diskutert ulike dimensjoner med disse prosessene. Så er det helt sikkert ting vi kan gjøre bedre i fremtiden. Det vil vi evaluere og ha en dialog med klubbene og interesseforeningene om, sier Vaadal.

– Betyr det at dere ikke vil forandre standpunkt og gi Toppfotball Kvinner den samme innflytelsen som herrene i de pågående forhandlingene med medieaktørene?

– I disse forhandlingene er det lagt opp til en tett dialog gjennom administrasjonen og toppfotballutvalget for kvinner som skal sikre involvering. Vi ser også at det er en del spørsmål fra klubbene, så vi ønsker å invitere dem til et dialogmøte om kort tid slik at vi kan svare på spørsmålene.